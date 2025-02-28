«اليويفا» يغرم ريال مدريد



لوزان (أ ف ب)



فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو على ريال مدريد الإسباني، إضافة إلى إغلاق جزء من مدرجات ملعبه مع وقف التنفيذ، بسبب «سلوك تمييزي» من جانب مشجعيه خلال إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم تُظهر اللقطات التلفزيونية الحادثة، كما لم ينقلها الصحفيون الحاضرون، خلال انتصار حامل اللقب 3-1 على السيتي في 19 فبراير الماضي، بفضل ثلاثية نجمه الفرنسي كيليان مبابي، وبلوغه ثمن النهائي.

لكن «اليويفا» أشار في قراره، من دون إعطاء تفاصيل إضافية، إلى انتهاك مشجعي «الملكي» المادة 14 من لوائحه التأديبية التي تعاقب «العنصرية وأي سلوك تمييزي».

وإلى جانب غرامة الثلاثين ألف يورو، سيكون ريال مدريد مهدداً لمدة عامين بإغلاق جزئي لـ «ما لا يقل عن 500 مقعد متجاور» في مدرجات سانتياجو برنابيو، في حال تكرار المخالفة.

وواجهت العديد من المنتخبات الوطنية والأندية راهنا العقوبة عينها مع وقف التنفيذ، بما في ذلك الغريمين الأساسيين لبطل إسبانيا، برشلونة وأتلتيكو مدريد، بسبب مخالفات مماثلة.