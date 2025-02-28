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الرياضة

راسل الأسرع في اليوم الثالث من تجارب البحرين

راسل الأسرع في اليوم الثالث من تجارب البحرين
28 فبراير 2025 22:17

 
اَلصَّخِير (أ ف ب)

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سجّل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أسرع توقيت في اليوم الثالث والأخير من التجارب الشتوية التحضيرية للموسم الجديد من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، على حلبة الصخير في البحرين.
وانتزع راسل المركز الأول من الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، بطل العالم أربع مرات، بينما جاء التايلاندي ألكسندر ألبون (وليامز) في المركز الثالث، بعد يوم من تصدر زميله الجديد الإسباني كارلوس ساينز المركز الأول.
وكان ساينز سجّل أسرع توقيت في الأيام الثلاثة من التجارب بزمن 1:29.348، متفوقاً على سائقي فيراري البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو، اللذين حلّا في المركزين السادس والتاسع توالياً، علماً أنهما سجلا أفضل ثاني وثالث توقيتين على مدار الأيام الثلاثة.
ولا تعكس هذه التوقيتات الأولية للموسم الأداء الفعلي للسائقين، نظراً لأن لكل سائق برنامج اختبارات خاص به قد لا يكون موجها بالضرورة نحو الأداء البحت.
وسيكون أمام الفرق الآن مهلة أسبوعين لتحليل البيانات التي جُمعت في البحرين وإيجاد أفضل الإعدادات لسياراتهم، استعدادا لسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي الذي سيقام في 16 مارس المقبل.

البحرين
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
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