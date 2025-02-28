تسيتسيباس يواجه أوجيه-ألياسيم في نهائي «دبي للتنس»

دبي (أ ف ب)



بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 11 عالمياً، نهائي دورة دبي للتنس (500 نقطة)، بعد تغلبه على الهولندي تالون جريكسبور 6-4 و6-4 في الدور نصف النهائي، ضارباً موعداً مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الفائز على الفرنسي كونتان هاليس 5-7 و6-4 و6-3.

وحسم تسيتسيباس المباراة خلال ساعة و23 دقيقة، وذلك بعدما قدم عرضاً رائعاً في المجموعة الأولى، حيث تقدم 5-4 بعد كسر إرسال منافسه الخامس.

وفي المجموعة الثانية، لم يتمكن جريكسبور من تقديم أفضل ما لديه، بعد إصابته في أسفل ظهره، فكُسر إرساله الثاني وصولاً إلى حسم منافسه المباراة.

وتأهل تسيتسيباس إلى المباراة النهائية رقم 30 في مسيرته.

وفي المباراة الثانية، تخطى أوجيه-ألياسيم المصنف 21 عالمياً، هاليس في ساعتين و18 دقيقة.

وحجز الكندي البالغ 24 عاماً مقعداً في مباراة نهائية للمرة الثالثة هذا الموسم.

فوز هو السادس عشر لأوجيه-ألياسيم هذا الموسم، وهو أعلى رقم في منافسات الرجال حتى الآن.

أصبح أيضاً أول لاعب يصل إلى ثلاثة نهائيات في عام 2025، متفوقاً على الفرنسي ألكسندر مولر الذي بلغ نهائيين هذا العام (فاز بدورة هونج كونج في يناير، وخسر نهائي دورة ريو الأحد الماضي).

وكان الكندي توّج بلقبي دورة أديلايد (250 نقطة) في يناير ودورة مونبلييه (250) في فبراير، كما وصل إلى نصف نهائي دورة الدوحة (500).

ويُعد النمساوي دومينيك تيم آخر لاعب وصل إلى أربع مباريات في الدور نصف النهائي خلال أول شهرين من الموسم، وكان ذلك عام 2016.

على الرغم من خسارته، ضمِن هاليس المصنف 77 عالمياً، دخول قائمة أفضل 60 لاعباً عالميا في التصنيف المقبل، علماً أنه سبق أن وصل إلى أفضل تصنيف له (61) في أوائل عام 2023.