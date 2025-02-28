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الرياضة

شباب الأهلي يواصل رحلة الصدارة بـ «المتوالية التاسعة» في «أدنوك للمحترفين»

شباب الأهلي يواصل رحلة الصدارة بـ «المتوالية التاسعة» في «أدنوك للمحترفين»
28 فبراير 2025 22:33

 
معتصم عبدالله (دبي)

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واصل شباب الأهلي رحلة الصدارة في «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بفوزه أمام ضيفه بني ياس 2- صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد راشد، في ختام «الجولة 18» والتي شهدت فوز الشارقة «الوصيف» أمام مضيفه العروبة 1-0 على ملعب دبا، فيما حقق الجزيرة فوزاً متأخراً على دبا الحصن 1-0 في أبوظبي.
وافتتح رينان فيكتور التسجيل لشباب الأهلي من كرة رأسية في الدقيقة 26، مترجماً عرضية كارتابيا من الضربة الركنية، وحمل الهدف «الرقم 400» في «أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي، قبل أن يهدر «الهداف الإيراني» سردار أزمون «ضربة جزاء» لـ «الفرسان» في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني أضاف «البديل» يوري سيزار الهدف الثاني في الدقيقة 84، من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة.
ورفع شباب الأهلي الذي احتفل بفوزه التاسع على التوالي، والـ15 في سجله، وحافظ على سجله خالياً من الخسارة في 17 مباراة على التوالي في الدوري، و25 مباراة في كل المسابقات «رقم قياسي»، رصيده إلى 47 نقطة، محافظاً على فارق الصدارة بسبع نقاط أمام أقرب منافسيه الشارقة «الوصيف»، في المقابل تجمد رصيد «السماوي» في 19 نقطة في «المركز الحادي عشر».

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
بني ياس
الشارقة
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