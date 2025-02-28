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الرياضة

فيتور روكي ينتقل من برشلونة إلى بالميراس

فيتور روكي ينتقل من برشلونة إلى بالميراس
28 فبراير 2025 22:35

 
برشلونة (أ ف ب)

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انتقل البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى بالميراس بعقد لخمسة أعوام، وفقاً لما أعلن الفريقان.
وقال برشلونة في بيان «توصل برشلونة وبالميراس إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب فيتور روكي، يتمنى النادي له حظاً موفقاً ونجاحاً في المستقبل على الصعيدين الشخصي والمهني»، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.
ووفقا للصحافة الإسبانية، دفع النادي البرازيلي 25 مليون يورو، مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ 20 عاماً الذي ارتدى قميص ريال بيتيس بالإعارة هذا الموسم، لخمسة أعوام.
وأكد بالميراس الذي رحب بلاعبه الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدة العقد من دون التطرق إلى المبلغ الذي دفعه.
ويُعد روكي أحد أبرز المواهب البرازيلية، انتقل إلى برشلونة في 2023 مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى ملايين عدة مكافآت، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه في الفريق، مكتفياً بتسجيل هدفين في 16 مباراة.
أُعير إلى ريال بيتيس، حيث سجل 7 أهداف في 33 مباراة مع النادي الأندلسي.

الدوري الإسباني
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برشلونة
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