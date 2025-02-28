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الرياضة

بطولة زايد الرياضية للناشئين تنطلق غداً

بطولة زايد الرياضية للناشئين تنطلق غداً
1 مارس 2025 01:20

أبوظبي (وام)

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تنطلق غداً من «إرث» أبوظبي، بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025، التي تقام بالتعاون والشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومجلس أبوظبي الرياضي، من 2 إلى 16 مارس، وتجمع نخبة من المواهب الرياضية الصاعدة في الإمارات.
وتُعدّ بطولة زايد الرياضية، تقليداً راسخاً في المشهد الرياضي الإماراتي، منذ انطلاقتها عام 1997، حيث استقطبت 42453 رياضياً، و69620 زائراً، و716 فريقاً، وبلغ مجموع جوائزها الإجمالية 28945700 درهم.
وتشهد نسخة هذا العام التي تقام في «إرث» أبوظبي منافسات حماسية في كرة القدم «تحت 10 و12 سنة»، وفي الجوجيتسو، والشطرنج، والجمباز، والسباحة، بإجمالي جوائز يبلغ 104600 درهم، سيتمّ توزيعها على الفائزين.
وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المُنظّمة لبطولة زايد الرياضية، في «إرث» أبوظبي، «هذه البطولة ليست مجرد منافسة، بل هي احتفاء بروح الفريق، والتفاني والقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونتطلّع إلى استقبال المواهب الشابة وعائلاتهم في تجربة رياضية لا تُنسى».
وأضاف «ستكون بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025، فرصة مثالية لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، حيث ستُضفي أجواءً مُلهمة من التحدّي الودي والشغف المشترك بالرياضة في عام المجتمع».

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
مجلس أبوظبي الرياضي
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