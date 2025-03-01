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الرياضة

ريال مدريد وريال بيتيس.. «إحصائية تثير القلق»!

ريال مدريد وريال بيتيس.. «إحصائية تثير القلق»!
1 مارس 2025 11:00

مراد المصري (أبوظبي)

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مع ترقب مباراة ريال بيتيس وريال مدريد الليلة ضمن «الجولة 26» من الدوري الإسباني لكرة القدم، ووسط الغيابات البارزة في صفوف «الملكي» للاعبين مثل جود بيلينجهام، وداني سيبايوس وفيديريكو فالفيردي، فإن سجل المباريات الماضية تثير القلق لاحتمالية فقدان النقاط.
كانت نتائج ريال بيتيس وريال مدريد متكافئة للغاية، عندما واجها بعضهما بعضاً في المواسم الأخيرة، وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، كانت النتيجة التعادل في 5 مناسبات، وحقق ريال مدريد 4 انتصارات، وفي 3 منها فاز بهدف واحد فقط، بينما حقق الأندلسيون فوزاً واحداً أيضاً بهدف.
لم يكن الفارق بين الفريقين أكثر من هدف، إلا في لقاء هذا الموسم، عندما سجل كيليان مبابي أول هدفين له في «الليجا»، ليمنح فريق العاصمة الفوز 2-0، أما بالنسبة لآخر زيارتين لريال مدريد إلى ملعب بينيتو فيامارين، حضرت فيهما نتيجة التعادل 1-1 و0-0، ويتوقع أن تكون مواجهة الليلة متقاربة مرة أخرى، خاصة مع وجود الكثير من الجودة والحافز في الفريقين.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
ريال بيتيس
جود بيلينجهام
داني سيبايوس
فالفيردي
كيليان مبابي
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