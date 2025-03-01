الجزيرة.. البناء الإيجابي بـ «الخطوات الثماني»



مراد المصري (أبوظبي)



واصل الجزيرة خطوات التقدم في عملية إعادة ترتيب الصفوف هذا الموسم، حيث منحه الفوز على دبا الحصن 1-0، «النقطة 30» هذا الموسم، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بزيادة 8 نقاط عن حصيلته «22 نقطة» مع نهاية «الجولة 18» في الموسم الماضي.

ونجح «فخر أبوظبي» في حصد الفوز التاسع، مقابل 3 تعادلات، و5 خسائر، في ختام ا«لجولة 18» من الموسم الحالي، مقارنة بـ 6 انتصارات، و4 تعادلات، و8 خسائر في التوقيت نفسه من الموسم الماضي.

وإلى جانب محاولة الجزيرة إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن بالدوري، بعدما أنهى الموسم برصيد 35 نقطة فقط، ويواصل المنافسة على لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بعد تغييرات عديدة على صفوفه خلال الصيف الماضي، في خطوات إيجابية من الإدارة، لإعادة البناء بشكل سليم، وبقيادة مدرب جديد هو المغربي الحسين عموتة، مع رفع جودة الأجانب بضم لاعبين مثل محمد النني ونبيل فقير، ومنح مساحة أكبر للاعبين المقيمين، مع مواصلة اقتناص المواهب الشابة، في عمل سيكون له الأثر المهم، سواءً في الموسم الحالي، أو خلال الموسم المقبل أيضاً.

وأكد عموتة عقب المباراة، أن الفوز يعتبر مهماً، وإن جاء بصعوبة أمام منافس يلعب بشراسة، بحثاً عن حصد النقاط في هذه المرحلة من الموسم، وقال:«صنعنا 5 أو 6 فرص محققة للتسجيل، لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف، وتأخر الهدف، لكن بالإصرار والعقلية القوية نجحنا في حصد الفوز في النهاية».