ريال مدريد يواجه بطل الألقاب الأوروبية الخمسة!



مراد المصري (أبوظبي)



يخوض ريال بيتيس وريال مدريد مباراة قوية الليلة، في «الجولة 26»، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، مع سعي كل فريق لحصد النقاط الكاملة على ملعب بينيتو فيامارين، فيما تتجه الأنظار بشكل خاص لمواجهة بين إيسكو نجم ريال بيتيس الحالي أمام فريقه السابق ريال مدريد الذي حصد معه ألقاباً، أبرزها الفوز 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

ويمر إيسكو اللاعب الذي يمر بفترة رائعة، والذي سجل هدفي فريقه أمام خيتافي في المباراة الماضية، ليقوده إلى الفوز على خيتافي 2-1، وذلك بعد عودته من الإصابة في بداية الموسم الحالي، ومنذ عودة إيسكو إلى تشكيلة الفريق، حيث لعب في 10 مباريات بالدوري هذا الموسم، فإن ريال بيتيس حقق أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، وبالمجمل سجل اللاعب أربعة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بمتوسط مساهمة مباشرة في الأهداف في كل مباراتين.

كانت آخر مباراة لإيسكو هي ظهوره الخمسين مع النادي، حيث سجل له 14 هدفاً، وقدم تسع تمريرات حاسمة في مسيرته بالمجمل إلى الآن، ووجد لنفسه منزلاً جديداً في المدينة الأندلسية إشبيلية.

وكان إيسكو انضم إلى ريال مدريد في يوليو 2013، بعد تألقه مع ملقا، ومساعدته الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ثم واصل تطوره مع «البلانكوس»، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وتحقق كل هذا في 353 مباراة، سجل فيها 53 هدفاً و58 تمريرة حاسمة.