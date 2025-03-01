الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يواجه بطل الألقاب الأوروبية الخمسة!

ريال مدريد يواجه بطل الألقاب الأوروبية الخمسة!
1 مارس 2025 11:54

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!


يخوض ريال بيتيس وريال مدريد مباراة قوية الليلة، في «الجولة 26»، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، مع سعي كل فريق لحصد النقاط الكاملة على ملعب بينيتو فيامارين، فيما تتجه الأنظار بشكل خاص لمواجهة بين إيسكو نجم ريال بيتيس الحالي أمام فريقه السابق ريال مدريد الذي حصد معه ألقاباً، أبرزها الفوز 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
ويمر إيسكو اللاعب الذي يمر بفترة رائعة، والذي سجل هدفي فريقه أمام خيتافي في المباراة الماضية، ليقوده إلى الفوز على خيتافي 2-1، وذلك بعد عودته من الإصابة في بداية الموسم الحالي، ومنذ عودة إيسكو إلى تشكيلة الفريق، حيث لعب في 10 مباريات بالدوري هذا الموسم، فإن ريال بيتيس حقق أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، وبالمجمل سجل اللاعب أربعة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بمتوسط مساهمة مباشرة في الأهداف في كل مباراتين.
كانت آخر مباراة لإيسكو هي ظهوره الخمسين مع النادي، حيث سجل له 14 هدفاً، وقدم تسع تمريرات حاسمة في مسيرته بالمجمل إلى الآن، ووجد لنفسه منزلاً جديداً في المدينة الأندلسية إشبيلية.
وكان إيسكو انضم إلى ريال مدريد في يوليو 2013، بعد تألقه مع ملقا، ومساعدته الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ثم واصل تطوره مع «البلانكوس»، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وتحقق كل هذا في 353 مباراة، سجل فيها 53 هدفاً و58 تمريرة حاسمة. 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
بيتيس
إيسكو
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©