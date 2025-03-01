616 ألف درهم جوائز «السباق العاشر» في «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يشهد مضمار جبل علي، في الساعة الثانية و45 دقيقة بعد ظهر الأحد، فعاليات السباق العاشر للموسم 2024-2025.

ويشارك 81 خيلاً على ألقاب السباق الذي يتألف من 7 أشواط، للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول الذي خُصص للخيول العربية الأصيلة، تتنافس على جوائز 616 ألف درهم.

ويستهل الحفل بالشوط الذي خُصص لسباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً تتنافس على جوائز 80 ألف درهم.

وخُصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز 60 ألف درهم، وعلى لقب سباق «مجموعة بن دسمال ستيكس».

ويجتذب الشوط الثالث، على لقب سباق «النايفات ستيكس»، للخيول المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج» لمسافة 1400 متر، 9 مهرات في المنافسة على جوائز 100 ألف درهم.

وخُصص الشوط الرابع لسباق «النوايف ستيكس»، للخيول المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج» لمسافة 1400 متر، وتشارك 8 خيول في المنافسة، على جوائز 100 ألف درهم.

ويستقطب الشوط الخامس على لقب «كأس تتارسالز»، المخصص للتكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر، 14 خيلاً في المنافسة على جوائز 84 ألف درهم.

وخصص الشوط السادس لسباق «كأس مضمار نيوبري» لمسافة 1600 متر تكافؤ، وبمشاركة 11 خيلاً، على جوائز 96 ألف درهم.

ويشهد الشوط السابع والختامي سباق «بنك دبي التجاري ستيكس»، المخصص للتكافؤ لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 8 خيول تتنافس على جوائز 96 ألف درهم.