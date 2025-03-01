الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

616 ألف درهم جوائز «السباق العاشر» في «جبل علي»

616 ألف درهم جوائز «السباق العاشر» في «جبل علي»
1 مارس 2025 13:00

 
عصام السيد (دبي)

أخبار ذات صلة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»


برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يشهد مضمار جبل علي، في الساعة الثانية و45 دقيقة بعد ظهر الأحد، فعاليات السباق العاشر للموسم 2024-2025.
ويشارك 81 خيلاً على ألقاب السباق الذي يتألف من 7 أشواط، للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول الذي خُصص للخيول العربية الأصيلة، تتنافس على جوائز 616 ألف درهم.
ويستهل الحفل بالشوط الذي خُصص لسباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً تتنافس على جوائز 80 ألف درهم.
وخُصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز 60 ألف درهم، وعلى لقب سباق «مجموعة بن دسمال ستيكس».
ويجتذب الشوط الثالث، على لقب سباق «النايفات ستيكس»، للخيول المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج» لمسافة 1400 متر، 9 مهرات في المنافسة على جوائز 100 ألف درهم.
وخُصص الشوط الرابع لسباق «النوايف ستيكس»، للخيول المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج» لمسافة 1400 متر، وتشارك 8 خيول في المنافسة، على جوائز 100 ألف درهم.
ويستقطب الشوط الخامس على لقب «كأس تتارسالز»، المخصص للتكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر، 14 خيلاً في المنافسة على جوائز 84 ألف درهم.
وخصص الشوط السادس لسباق «كأس مضمار نيوبري» لمسافة 1600 متر تكافؤ، وبمشاركة 11 خيلاً، على جوائز 96 ألف درهم.
ويشهد الشوط السابع والختامي سباق «بنك دبي التجاري ستيكس»، المخصص للتكافؤ لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 8 خيول تتنافس على جوائز 96 ألف درهم.

الإمارات
دبي
جبل علي
الخيول العربية الأصيلة
الخيول المهجنة الأصيلة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©