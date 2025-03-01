«لطام الوثبة» بطل «بوابة الشرق» في أبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)



حقق المالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، والفارس تاج أوشي «ثنائية»، بمضمار نادي أبوظبي العشبي للسباق، خلال السباق الثالث عشر، بمشاركة 98 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة التي تنافست في 7 أشواط على جوائز قيمتها 466 ألف درهم.

وسجل الجواد «لطام الوثبة» لياس للسباقات، بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، فوزاً خاطفاً في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر المخصص الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب بوابة الشرق وجوائزه 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:48:74 دقيقة.

وانتزع «أف مهير» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الأول للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، على لقب دلما وجوائزه 66 ألف درهم، ومسجلاً 2:29:04 دقيقة.

ومنح «أف ليث» بقيادة مارسلينو رودريجوز الثنائية للمالك خالد خليفة النابودة والمدرب أرنست أورتيل، بفوز خاطف في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر على لقب مارينا، وجوائزه 66 ألف درهم للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، ومسجلاً 1:16:86 دقيقة.

وخطف الجواد «حوافز» البالغ من العمر 12 عاماً فوزاً مستحقاً، لمالكه ومدربه سالم مرشد المرر، وقيادة الفارس ريتشارد مولن في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، على لقب ذا جاليريا، وجوائزه 66 ألف درهم، مُخصص لسباق الخيول العربية الأصيلة للتكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلاً 2:31:48 دقيقة.

وخطف الجواد «محرم» لسلطان هلال بإشراف خالد ذيبان، وقيادة سلفستر دي سوسا جائزة المركز الأول في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، وجوائزه 70 ألف درهم للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، ومسجلاً 1:45:60 دقيقة.

ولمع بريق «شوزن مارك» لعلي حداد، بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة قيس البوسعيدي في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، وسط نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس على لقب ياس وجوائزه 66 ألف درهم. ومسجلاً 1:11:37 دقيقة.

واشتعل بريق «كبريت» لناصر عسكر، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي «ثنائية» في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، حيث تتنافس نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة على لقب الوحدة، وجوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل 1:24:28 دقيقة.