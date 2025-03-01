دوبلانتيس «المدمر 11» في «القفز بالزانة»!

باريس (أ ف ب)



على وقع أغنيته الجديدة، حطم السويدي أرمان دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة في لقاء «أول ستار» في كليرمون-فيران في فرنسا، مسجلاً 6.27 متر من المحاولة الأولى.

وهذه المرة الحادية عشرة يحطم دوبلانتيس الرقم العالمي بفارق سنتيمتر واحد، منذ تحقيقه هذا الإنجاز في فبراير 2020 على ارتفاع 6.16 متر.

في لقائه الثاني هذا الموسم، بعد برلين في 14 فبراير (6.10 متر)، نجح دوبلانتيس في تخطي ارتفاع 5.65 متر، ثم حلق فوق 5.91 و6.02 و6.07 متر بسهولة من المحاولة الأولى.

وبعد ضمانه الفوز في اللقاء، حقق حامل ذهبيتين أولمبيتين الأهم محطماً رقمه العالمي، ركض نحوه حامل الذهبية الأولمبية السابق المخضرم الفرنسي رينو لافيلني مرتمياً بين ذراعيه.

قال بعد إنجازه الجديد «كنت مرتاحاً بشكل كبير، ماذا يمكنني أن أقول، جئت إلى هنا لتحقيق ذلك، جهزت كل شيء كي تكون الأمور ممكنة، كان مسار الجري جيداً نجحت».

تابع الرياضي المعروف بلقب «موندو»: «أحياناً تكون الأمور سهلة، وأحياناً لا تكون، لكن هناك عمل دؤوب، مصاعب، أيام سيئة، أيام جيدة، وكل شيء بينها الذي يوصلك إلى اللحظات السهلة».

تابع بطل العالم مرتين في الهواء الطلق ومرتين داخل قاعة «الأمر متميز دائماً، الشعور جنوني في كل موقف، من الصعب تفسيره».

وتأكد دوبلانتيس من أن أغنيته «بوب» التي أصدرها في الوقت المناسب قبل اللقاء، تم تشغيلها في القاعة.

قال مباشرة بعد فوزه وهو يلهث «كانت تلك أغنيتي، عندما ألفت هذه الأغنية قبل عدة أشهر، اعتقدت أن القفز على أنغامها هنا سيكون مثالياً، لهذا السبب سارعت في إنهائها».

تابع «تم تشغيلها في الخلفية، تماماً كما تخيلت في رأسي، لذا لا يمكنني التذمر».

أردف ابن الخامسة والعشرين المولود في لويزيانا الأميركية «اعتقدت أني لن أكون جدياً بالقفز على أنغام أغنيتي الخاصة، بدا الأمر وكأنه طريف بالنسبة إلى، لكن عندما سمعتها على المذياع، شعرت بحالة جيدة ووضعتني في حالة ذهنية جيدة».

تابع في مؤتمر صحفي بعد الفوز «صوتي لم يكن مناسباً لأني كنت أصرخ».

وهذه المرة الثانية يحطم دوبلانتيس رقمه في كليرمون-فيران، بعدما وثب 6.22 متر في فبراير 2023.

وكان دوبلانتيس الذي قال إنه سيستمتع بهذا الانتصار الجديد، حطم رقمه الأخير في لقاء خورزوف البولندي في 25 أغسطس 2024 على علو 6.26 متر.

حصل ذلك بعد أسابيع قليلة من تتويجه بذهبية لافتة في أولمبياد باريس، حيث حطم الرقم العالمي أيضاً للمرة التاسعة بواقع 6.25 م على ملعب استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني.

وحقق دوبلانتيس واليوناني إيمانويل كاراليس، حامل برونزية أولمبياد باريس، 6.02 متر. فضّل بعدها اليوناني «عدم المخاطرة» والانسحاب، بعد شعوره بشد عضلي.

حسم دوبلانتيس اللقاء محققاً 6.07 متر، ثم رفع العارضة مباشرة إلى 6.27 متر.

وقرر دوبلانتيس المشاركة في كليرمون والغياب عن بطولة أوروبا داخل قاعة في أبلدورن في هولندا (6-9 مارس).

قال السويدي «أحب هذا المكان، أحب الأجواء هنا وأقفز جيداً، الجميع يقفز هنا بشكل جيد، لهذا السبب لم أذهب إلى بطولة أوروبا».

سيقفز مجدداً في 13 مارس في أوبسالا في السويد، في لقاء ينظمه في بلاده، قبل المشاركة في بطولة العالم داخل قاعة في نانجينج الصينية بين 21 و23 مارس.

وعما إذا كان سيصل إلى ارتفاع 6.30 متر، أجاب دوبلانتيس «أولاً، 6.28 و6.29 متر».