ريال مدريد بطل «الكأس الذهبية» في «قارات دبي»



دبي (الاتحاد)



احتفظ ريال مدريد الإسباني باللقب للعام الثاني في كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، والتي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وشارك فيها أكثر من 400 لاعب من 24 فريقاً.

وتَوَّجَ خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، ورافقه سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ودانييل بتروفس، الرئيس التنفيذي لشركة آي إس دي مدينة دبي الرياضية.

وتمكن ريال مدريد من الفوز بالكأس الذهبية، بعد تغلبه على سيلتا فيجو 2-1 في النهائي، وفي الكأس الفضية، فاز رودينا بالكأس بعد تغلبه على تشيلسي.

وحقق الوحدة أفضل النتائج الإماراتية، بحلوله وصيفاً في الكأس البرونزية، فيما ذهب اللقب إلى فرسان هسبانيا.

ونال بابلو جارسيا من ريال مدريد لقب أفضل لاعب في البطولة، وجويليرمو كولادو من ريال مدريد «الهداف»، وإيكر لوريدو من سيلتا فيجو «أفضل حارس».

وشارك في البطولة 24 فريقاً محلياً وعربياً ودولياً، وهي ريال مدريد، سيلتا فيجو «إسبانيا»، ميلان، وليفانتي أزورو «إيطاليا»، تشيلسي «إنجلترا»، بايرن ميونيخ «ألمانيا»، سيسكا، ورودينا «روسيا»، ودريبلز «فرنسا»، والاتحاد وأكاديمية مهد «السعودية»، وأنجليزا، وأكاديمية إيريس «الأردن»، وزد «مصر»، بالإضافة إلى 10 فرق من الإمارات هي النصر، الجزيرة، الوحدة، شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، حتا، فرسان هسبانيا «فريقين»، وأكاديمية جوجا بونيتو.