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الرياضة

«غنتوت» إلى نهائي «دولية البولو» بالهدف الذهبي

«غنتوت» إلى نهائي «دولية البولو» بالهدف الذهبي
1 مارس 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تأهل «غنتوت» إلى نهائي البطولة الدولية السنوية الثانية للبولو، التي تُقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع الاتحاد، بمستوى «20 هانديكاب- جول».
وجاء صعود «غنتوت» بعد الفوز الصعب على «الإمارات» 7-6، بالهدف الذهبي في الشوط الخامس.
وشهدت المباراة تقدم «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بهدفين، ونجح «غنتوت» في إدراك التعادل بل التقدم 5-3، ويتعادل فريق «الإمارات» 5-5، إلا أن الدقيقة الأخيرة من اللقاء رجحت كفة «غنتوت».
وفي المباراة الثانية، تفوق «الحبتور» على «أبوظبي» 8-7، بعد لقاء متكافئ شهد سلسلة من التعادلات، آخرها 7-7 في الشوط الخامس، ليخطف «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور الفوز الصعب قبل 25 ثانية من نهاية المباراة، ويملك «الإمارات» و«الحبتور» نقطتين من فوز كل منهما، وبقي «أبوظبي» من دون رصيد قبل مباراته مع «غنتوت» المتصدر، في ختام الدور التمهيدي يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب «الحبتور» مع «الإمارات»، وتحدد المباراتان الطرف الثاني في «النهائي الذهبي» أمام «غنتوت».

الإمارات
أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
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