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الرياضة

ميسي: فترة سان جيرمان «معاناة» وليست «استمتاع»

ميسي: فترة سان جيرمان «معاناة» وليست «استمتاع»
1 مارس 2025 14:11

 
ميامي (رويترز)

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قال ليونيل ميسي، إن قرار انضمامه إلى إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم في صفقة انتقال مجانية جاء نتيجة لمعاناته في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أمضى فترة «لم يستمتع بها».
ورحل اللاعب الأرجنتيني «37 عاماً» عن الفريق الفرنسي في 2023، بعد عامين فاز فيهما بالدوري الفرنسي مرتين وكأس السوبر الفرنسية مرة واحدة.
وقال ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، في مقابلة مع «آبل ميوزيك»: كان الانضمام إلى إنتر ميامي فرصة بسبب ما آلت إليه الأمور في الفترة الأخيرة في باريس.
كان علي اتخاذ هذا القرار، بعدما اضطررت للرحيل عن برشلونة، وأمضيت عامين لم أستمتع بهما، لم أكن سعيداً بصورة يومية، مع الحصص التدريبية والمباريات وجدت صعوبة في التأقلم مع كل هذا».
وفاز ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، لكنه اضطر للرحيل عن نادي صباه في 2021 بسب صعوبات مالية واجهها النادي الكتالوني، لينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين.
لكن وبعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر 2022، انقلبت جماهير سان جيرمان على ميسي بسبب مشوار الفريق المتواضع في دوري الأبطال ذلك الموسم، وتقرر إيقافه بعدما سافر دون إذن إلى السعودية.
وقال اللاعب الأرجنتيني، الذي انضم إلى إنتر ميامي، بعدما قالت وسائل إعلام، إنه رفض عرضاً ضخماً من أحد أندية السعودية، إنه عازم على النجاح ومساعدة الدوري الأميركي على الازدهار.
وأضاف «نضج الدوري ويواصل التطور، آمل ألا يتوقف، وأن تحذو الفرق الأخرى حذو إنتر ميامي، وأن يعزز ذلك المنافسة». 

الأرجنتين
أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
برشلونة
باريس سان جيرمان
السعودية
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