هاو: نيوكاسل يريد «رحلتين» إلى ويمبلي



لندن (د ب أ)



طالب إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بضرورة التركيز على حجز رحلة أخرى إلى ويمبلي، بدلاً من التفكير في الرحلة التي حجزها الفريق بالفعل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن نيوكاسل يدخل مباراة الدور الخامس أمام برايتون الأحد، وهو يدرك أن الانتصار يجعله على بعد 90 دقيقة فقط من الدور نصف النهائي في المقر الرئيسي، حيث يواجه ليفربول، متصدر الدوري الممتاز، في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة 16 مارس.

ووضع هاو بطولتي الكأس أولوية منذ توليه تدريب الفريق في نوفمبر 2021، ولن يسمح بالتشتت الذهني، حيث يستهدف مكاناً في دور الثمانية.

وقال: «أنا أنظر فقط لكأس الاتحاد الإنجليزي، بكل وضوح هي بطولة كبرى، إنها إحدى البطولات التي حاولنا التركيز عليها مرة أخرى، مثل كأس الرابطة».

وأضاف: «ندرك أهمية كل مباراة، لا نأخذ الأمر باستخفاف، نعرف المسؤولية الملقاة على عاتقنا، نود أن نحاول العودة إلى ويمبلي إذا كان ذلك في إمكاننا».

وقال: «ستكون مباراة صعبة- برايتون يقدم مستوى رائعاً، وهو فريق خطير، لديه الكثير من اللاعبين المهاجمين الجيدين، لذلك أعتقد إنها ستكون مباراة كأس عظيمة، وإنه أمر رائع بالنسبة لنا، نريد المباريات الإضافية، قلنا دائماً أننا نحب المباريات، لهذا نوجد هنا، وكلما كانت المباراة أكبر، كلما كان ذلك أفضل».