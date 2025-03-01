مدرب مانشستر يونايتد يطالب أونانا بنسيان الماضي



لندن (د ب أ)



طالب روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، من حارس الفريق أندريه أونانا، الذي يواجه انتقادات شديدة، بضرورة نسيان الماضي، حيث يبدو أن حارس مانشستر يونايتد وضع التعثرات الأخيرة وراء ظهره.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أونانا سيحصل على فرصة لإثبات قيمته عندما يحل فولهام ضيفاً على مانشستر يونايتد الأحد في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب إصابة الحارس «البديل» ألتاي بايندير والحارس الثالث توم هيتون.

وقال المدير الفني: «أعتقد أنه تخطى هذه المرحلة في العام الماضي، لا أعرف بشكل مؤكد، كانت هناك بعض اللحظات الصعبة».

وأضاف: «ولكن هذا الموسم قام ببعض التصديات الرائعة، التي أنقذت فريقنا، وبعدها يقع أحياناً في بعض المشاكل».

وقال: «ولكن هذا طبيعي، وأعتقد أنه إذا نظرت في فريقنا، يمكنك أن ترى أن الكثير من اللاعبين يواجهون الشيء نفسه، لذلك نحن لا نقدم أداءً جيداً فريقاً، وفي بعض الأحيان يكون لدى بعض اللاعبين مشكلات».

وأوضح: «الكثير من الأشخاص يتحدثون عن الهدف الثاني من إيبسويتش، كان ينتظر لمسة ليام ديلاب، أعتقد أن هذا واضح للغاية، وبعدها واصلت الكرة طريقها نحو الشباك، حسناً هذا قد يحدث، ويجب علينا أن ندعم أندريه، كما ندعم كل اللاعبين، وأن نستعد للمباراة القادمة، ولننسى الماضي ونستعد للمستقبل».