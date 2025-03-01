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الرياضة

«قاهر الهلال» يشعل «صراع الهداف» في الدوري السعودي

«قاهر الهلال» يشعل «صراع الهداف» في الدوري السعودي
1 مارس 2025 16:46

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أشعل الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي المنافسة بقوة على لقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما سجل «هاتريك» أمام الهلال في قمة «الجولة 23».
أصبح توني أول لاعب من الأهلي يسجل للمباراة السابعة على التوالي في دوري المحترفين السعودي وفقاً لشبكة الإحصائيات «أوبتا»، كما أصبح ثاني لاعب يسجل «هاتريك» في مرمى الهلال بعد عمر السومة عام 2018.
ورفع توني رصيده إلى 16 هدفاً في وصافة ترتيب الهدافين، رفقة كريم بنزيمة قائد الاتحاد، وماركوس ليوناردو مهاجم الهلال، وبفارق هدف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر الترتيب بـ17 هدفاً، واستغل توني غياب رونالدو عن التسجيل بعد الخسارة على يد العروبة بجانب بنزيمة الذي لم يسجل في الجولة الماضية ضد الخليج بينما دخل ليوناردو بقوة في صراع الهدافين بعد هدفه أمام الأهلي.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال
الأهلي
اتحاد جدة
كريم بنزيمة
كريستيانو رونالدو
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