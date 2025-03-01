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الرياضة

ليفربول وبرشلونة يراقبان «ألفيس الجديد»!

ليفربول وبرشلونة يراقبان «ألفيس الجديد»!
1 مارس 2025 17:18

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تصدر مستقبل ترينت ألكسندر أرنولد عناوين الأخبار هذا الموسم، مع استسلام ليفربول بشكل متزايد لخسارة أحد لاعبيه النجوم.
وفاز خريج الأكاديمية بكل شيء في «أنفيلد» منذ ظهوره للمرة الأولى عام 2016، ومن المقرر أن يضيف لقباً آخر في الدوري الإنجليزي إلى قائمة إنجازاته.
ويُنظر إلى أرنولد على نطاق واسع على أنه أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم، ويسعى ليفربول جاهداً للإبقاء على اللاعب «26 عاماً» في «ميرسيسايد»، لكن الدولي الإنجليزي يفضل تحدياً جديداً مع ريال مدريد وجهته المتوقعة.
وبناء على ذلك، يتحول انتباه مدرب ليفربول أرني سلوتي إلى استبدال الظهير الأيمن لتوفير المنافسة للنجم الناشئ كونور برادلي، ونجم فلامنجو ويسلي بديلاً محتملاً.
يلعب ويسلي في مركز الظهير الأيمن حالياً مع فلامنجو البرازيلي، وانضم اللاعب «21 عاماً» إلى الشباب في ريو دي جانيرو قادماً من توباراو في عام 2021 وسرعان ما تطور ليصبح لاعباً في الفريق الأول.
وكان موسم 2023 هو الأول لويسلي لاعب أساسياً في الفريق الأول، حيث شارك في 56 مباراة في جميع المسابقات، ولا سيما الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.
وتطور مستوى ويسلي وكان جزءاً لا يتجزأ من فوز فلامنجو بكأس البرازيل الموسم الماضي، واحتلال المركز الثالث في الدوري لتأمين التأهل لكوبا ليبرتادوريس.
وارتبط مانشستر يونايتد بضم ويسلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكن من المفهوم أن ليفربول هو المرشح الأبرز، ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام البرازيلية، وأجرى ليفربول اتصالاً أولياً مع فلامنجو بشأن اللاعب.
حقق ليفربول نجاحاً كبيراً من خلال التعاقد مع لاعبين من أميركا الجنوبية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فابينيو وروبرتو فيرمينو ولويز دياز وأليكسيس ماك أليستر.
ومع ذلك، فإن ليفربول ليس العملاق الأوروبي الوحيد الذي يتعقب نجم فلامنجو، حيث يتطلع برشلونة إلى صفقة على أمل اكتشاف داني ألفيس الجديد.
وتبلغ القيمة السوقية الحالية لويسلي 9 ملايين يورو على «ترانسفير ماركت»، ولكن من المرجح أن تزيد في الفترة المقبلة.
ويعد الظهير الأيمن هو ثالث أغلى مدافع برازيلي تحت 21 عاماً في العالم، وتم ترشيحه للانضمام إلى المنتخب الأول.
ورفض فلامنجو مؤخراً عرضاً بقيمة 25 مليون يورو من زينيت سان بطرسبرج، لضم اللاعب، حيث يرغب النادي في مقابل أكبر للاقتراب من رقمه القياسي من بيع فينيسيوس مقابل 45 مليون يورو إلى ريال مدريد.

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