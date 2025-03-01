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الرياضة

فليك: برشلونة تحدى التوقعات بالقتال على 3 جبهات

فليك: برشلونة تحدى التوقعات بالقتال على 3 جبهات
1 مارس 2025 17:25

 
برشلونة (أ ف ب)

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رأى المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك أن فريقه تحدى التوقعات هذا الموسم بقتاله على ثلاث جبهات، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم وتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي الكأس المحلية.
حل المدرب الألماني بدلاً من تشافي هرنانديز الصيف الماضي، بعد موسم مخيب للآمال خرج منه برشلونة خالي الوفاض محلياً وقارياً.
لكن الآن، يتصدر فريق فليك الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام ريال مدريد حامل اللقب، ويلعب في نصف نهائي كأس إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد (تعادلا ذهاباً 4-4) وسيواجه بنفيكا البرتغالي في ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء في الذهاب.
ونتيجة قتاله على ثلاث جبهات، يجد برشلونة نفسه أمام جدول مزدحم يتضمن استضافته الأحد لريال سوسيداد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري، لكن فليك رفض التذمر قائلاً «الفريق يقوم بعمل رائع حقاً، إنهم مركزون، لا أعذار، التركيز منصب فقط على المباراة التالية».
وتابع «ليس من السهل إدارة كل شيء، علينا أن نقبل ذلك، سنبذل قصارى جهدنا، لدينا ثلاث مسابقات، وسنقاتل من أجل ثلاثة ألقاب، عندما بدأنا الموسم، لم يتوقع أحد أن نكون هنا بحلول الأول من مارس، لكن الفريق يؤدي بشكل رائع».
وقال فليك إنه سيعيد ترتيب صفوف الفريق ضد سوسيداد قبل زيارة لشبونة الأربعاء لخوض ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد بنفيكا، موضحاً «نحتاج إلى أرجل غير مرهقة وغداً هو أيضاً يوم جيد للقيام بذلك وسنجري تغييرات، لكني لن أفصح عن التغييرات التي سنجريها».
وكشف المدرب السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني أن المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن انتكس مجدداً، وسيواصل غيابه عن الملاعب التي ابتعد عنها ابن الـ 28 عاماً منذ أغسطس بسبب إصابة في وتر أخيل.
وكان من المفترض أن يسجل عودته ضد سوسيداد بالذات، لكنه تعرض لإصابة في ربلة الساق وتأجلت عودته، وذلك وفق ما أفاد فليك قائلاً «هناك أندرياس وما يمكنني قوله الآن هو أنه أصيب في هذه الحصة التمرينية، كان متاحاً للمشاركة، لكنه أصيب مرة أخرى، نحن ننظر الآن بمدى خطورة الإصابة، ونأمل ألا تكون كذلك».

 

الدوري الإسباني
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أتلتيكو مدريد
هانسي فليك
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