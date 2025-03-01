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الرياضة

كونسيساو: أخطاؤنا وراء ما يحدث لميلان!

كونسيساو: أخطاؤنا وراء ما يحدث لميلان!
1 مارس 2025 19:53

 
ميلانو (د ب أ)

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قال سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، إنه ولاعبيه بإمكانهم تصحيح مسار الفريق هذا الموسم.
وودع ميلان دوري أبطال أوروبا أمام فينورد، وبعدها تراجع للمركز الثامن بجدول الترتيب في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد خسارتين متتاليتين أمام تورينو وبولونيا. وعبرت جماهير ميلان عن إحباطها الشديد من ملاك النادي، ورفعوا لافتة كبيرة أمام مقر النادي عليها عبارة «فليرحل الجميع، أنتم لا تستحقون الاستمرار».
وبات استمرار كونسيساو مع ميلان مهدداً، رغم أنه تولى المسؤولية في يناير الماضي خلفاً لمواطنه البرتغالي باولو فونسيكا.
وقال كونسيساو عندما سئل عن رد الفعل المطلوب «الفوز، الفوز فقط، هذا ما نريده، ندرك المسؤولية التي تقع علينا، وأهمية هذه المرحلة».
وأضاف «ندرك أن ما حدث كان بسبب أخطائنا أو بسبب أخطاء أطراف أخرى لا يمكن أن نتحكم بها، لقد حققنا نتائج سلبية».
وأضاف كونسيساو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «علينا أن نصحح الأخطاء ونُحسن النتائج، لا بديل آخر أمامنا».
ويلتقي ميلان ضد لاتسيو الأحد، والذي يعود مجدداً إلى ملعب سان سيرو، بعد خسارته صفر-2 أمام إنتر ميلان في دور الثمانية بكأس إيطاليا، يوم الثلاثاء الماضي.
ويبقى لاتسيو قريباً من المربع الذهبي رغم تعادله في مباراتين متتاليتين بالدوري الإيطالي. وقال ماركو باروني مدرب لاتسيو في مؤتمر صحفي «نحن فريق جيد نلعب كرة قدم جيدة، لسنا فريقاً عظيماً بعد، لكننا نعمل كل يوم لنصبح كذلك».
وأضاف: «نحن هنا طموحون في النمو خطوة بخطوة، هذه المباريات المهمة ضد هذه الفرق العظيمة تحفزنا، نحن نبحث عن ذلك، نريده جميعاً، من الفريق إلى المشجعين».

الدوري الإيطالي
ميلان
لاتسيو
كونسيساو إيفاريستو
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