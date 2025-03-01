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الرياضة

لاعبو بيرنلي يرفضون المصافحة تضامناً مع المجبري

لاعبو بيرنلي يرفضون المصافحة تضامناً مع المجبري
1 مارس 2025 19:57

لندن (أ ب)

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رفض لاعبو بيرنلي مصافحة ميلوتين أوسماييتش لاعب بريستون قبل مواجهة الفريقين في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تضامناً مع زميلهم التونسي حنبعل المجبري الذي أشار إلى تعرضه لإساءات عنصرية مثيرة للاشمئزاز من قبل أوسماييتش مهاجم مونتنيجرو خلال مواجهة الفريقين بدوري البطولة الإنجليزية في وقت سابق.
ودخل المجبري في مشادة ساخنة مع أوسمايتش، وسط حالة من الذهول من جانب اللاعب التونسي، قبل أن يبلغ الحكم أندرو كيتشن بما حدثه معه.
وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، كتب المجبري عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «لن أصمت عما حدث، دائماً سأتحدث عن العنصرية أينما سمعت عنها أو رأيتها، هذه هي الطريقة الوحيدة لتغيرنا رياضة ومجتمعاً، أنا شخص قوي، لكن لا ينبغي أن يتعرض أي شخص لتجربة مثل هذه الإساءات المثيرة للاشمئزاز داخل الملعب». كما أصدر بريستون بياناً أكد من خلاله أن اوسماييتش «نفى بشدة مزاعم الإساءة التي وجهها إلى حنبعل مجبري خلال الاجتماع مع الحكام عقب المباراة».
وقبل مباراة اليوم، رفض لاعبو بيرنلي مصافحة أوسماييتش، الذي تدارك على الفور ما يحدث معه وقام بسحب يده.
وسجل أوسماييتش الهدف الثاني لبريستون، بعد أن أحرز روبي برادي الهدف الأول، ثم تكفل ويليام كين بتسجيل الهدف الثالث، خلال المباراة التي لم يشارك بها المجبري

كأس الاتحاد الإنجليزي
إنجلترا
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