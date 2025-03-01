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الرياضة

«العيار الثقيل» في كأس الأبطال للكريكيت

«العيار الثقيل» في كأس الأبطال للكريكيت
1 مارس 2025 21:05

 
دبي (الاتحاد)

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تختتم يوم الأحد الأدوار التمهيدية لكأس الأبطال الدولية للكريكيت، التي تقام في دبي وباكستان، بلقاء من «العيار الثقيل» بين الهند ونيوزيلندا اللذين ضمنا تأهلهما إلى نصف النهائي، المقرر الثلاثاء والأربعاء، على أن تقام المباراة النهائية 9 مارس.
تضم البطولة أشهر 8 منتخبات على مستوى العالم هي الأقوى حسب تصنيف المجلس الدولي للكريكيت، وهي باكستان، الهند، أستراليا، نيوزيلندا، سريلانكا، جنوب أفريقيا، بنجلاديش، وأفغانستان.
من جانبه، أكد زايد عباس المتحدث باسم مجلس الإمارات للكريكيت أن المجلس الدولي للكريكيت نجح في إسناد جزء من استضافة البطولة إلى دبي، رغم عدم مشاركتها، وذلك لضمان نجاح الحدث وخروجه بالمستوى المطلوب، واعتبر الحضور الجماهيري الكبير للمباريات ضاعف النجاح، وأظهر مكانة الإمارات في استضافة البطولات القوية والكبيرة.

 

الإمارات
دبي
الكريكيت
الهند
باكستان
نيوزيلندا
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