أتالانتا يفشل في التساوي مع الإنتر



ميلانو (أ ف ب)



فشل أتالانتا في التساوي نقاطاً مع الإنتر المتصدر بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع فينيتسيا صاحب المركز قبل الأخير، في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 55 نقطة، مقابل 57 نقطة للأنتر صاحب المركز الأول، و56 نقطة لنابولي الثاني، علماً بأن الأول والثاني يلتقيان اليوم في مباراة قمة.

وفشل أتالانتا بالتالي في الفوز على أرضه في آخر خمس مباريات، وتحديداً منذ مطلع العام الحالي، ما أسهم في تراجع حظوظه في إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

دخلت كتيبة المدرب جان بييرو جاسبيرني المباراة، وهي تملك فرصة ذهبية للتساوي نقاطاً مع الإنتر، لكن لاعبي أتالانتا أهدروا الفرصة تلو الأخرى، في حين لم يكن مهاجمه ماتيو ريتيجي هداف الدوري بـ 21 هدفاً في يومه.

وكان ظهير أتالانتا الدولي دافيدي زاباكوستا الأقرب لافتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، لكن القائم تصدى لمحاولته، بعد مجهود فردي رائع للمهاجم النيجيري أديمولا لوكمان.

وكان لوكمان أضاع فرصة ذهبية أيضاً عندما انفرد بحارس فينتسيا الروماني إيونوت رادو لكن الأخير تصدى لمحاولته ببراعة، كما أضاع فرصة أخرى عندما سدد الكرة أخطأت المرمى في الدقيقة 82.