تسيتسيباس.. «اللقب 12»

دبي (أ ف ب)



تُوج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الـ11 عالمياً بطلاً لدورة دبي للتنس (500 نقطة)، بتغلبه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-3 و6-3 في المباراة النهائية.

واللقب هو الثاني عشر لليوناني في مسيرته والأول، منذ أن أحرز لقب بطل دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في مايو 2024.

وبفضل هذا التتويج، سيدخل تسيتسيباس مجدداً نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للرجال الذي سيصدر الاثنين، علماً بأن أفضل ترتيب له كان احتلاله المركز الثالث.

ويأتي الفوز بعد بداية عام متعثرة لتسيتسيباس خلال العام الحالي شهدت خروجه من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى، ضمن الجراند سلام، بعد أن كان بلغ النهائي فيها عام 2023.

في المقابل، دخل الكندي المباراة، وهو مرشح للفوز، بعد نتائجه اللافتة منذ مطلع العام الحالي، حيث بلغ نصف النهائي في أربع دورات محرزاً اللقب في اثنتين منها (أديلايد الأسترالية ومونبلييه الفرنسية)، وحقق 16 انتصاراً.

بقيت النتيجة متقاربة في المجموعة الأولى، حتى الشوط السابع، عندما نجح اليوناني في كسر إرسال منافسه ليتقدم 4-3، ثم فاز بالشوطين التاليين ليفوز بها.

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى تماماً في الثاني، حيث فرض التعادل 3-3 نفسه، حتى تمكن تسيتسيباس من كسر إرسال أوجيه-الياسيم في الشوط السابع، ثم فاز بالشوطين التاليين ليفوز في المباراة.

وتأتي استعادة تسيتسيباس لقمة مستواه بعد شهر من افتتاح الدورات المقامة على ملاعب الترابية استعداداً لبطولة رولان جاروس الفرنسية، والتي تعتبر المفضلة لدى اليوناني.