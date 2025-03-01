الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تسيتسيباس.. «اللقب 12»

تسيتسيباس.. «اللقب 12»
1 مارس 2025 21:36

دبي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»


تُوج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الـ11 عالمياً بطلاً لدورة دبي للتنس (500 نقطة)، بتغلبه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-3 و6-3 في المباراة النهائية.
واللقب هو الثاني عشر لليوناني في مسيرته والأول، منذ أن أحرز لقب بطل دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في مايو 2024.
وبفضل هذا التتويج، سيدخل تسيتسيباس مجدداً نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للرجال الذي سيصدر الاثنين، علماً بأن أفضل ترتيب له كان احتلاله المركز الثالث.
ويأتي الفوز بعد بداية عام متعثرة لتسيتسيباس خلال العام الحالي شهدت خروجه من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى، ضمن الجراند سلام، بعد أن كان بلغ النهائي فيها عام 2023.
في المقابل، دخل الكندي المباراة، وهو مرشح للفوز، بعد نتائجه اللافتة منذ مطلع العام الحالي، حيث بلغ نصف النهائي في أربع دورات محرزاً اللقب في اثنتين منها (أديلايد الأسترالية ومونبلييه الفرنسية)، وحقق 16 انتصاراً.
بقيت النتيجة متقاربة في المجموعة الأولى، حتى الشوط السابع، عندما نجح اليوناني في كسر إرسال منافسه ليتقدم 4-3، ثم فاز بالشوطين التاليين ليفوز بها.
وتكرر سيناريو المجموعة الأولى تماماً في الثاني، حيث فرض التعادل 3-3 نفسه، حتى تمكن تسيتسيباس من كسر إرسال أوجيه-الياسيم في الشوط السابع، ثم فاز بالشوطين التاليين ليفوز في المباراة.
وتأتي استعادة تسيتسيباس لقمة مستواه بعد شهر من افتتاح الدورات المقامة على ملاعب الترابية استعداداً لبطولة رولان جاروس الفرنسية، والتي تعتبر المفضلة لدى اليوناني.

الإمارات
دبي
التنس
بطولة دبي الدولية للتنس
تسيتسيباس
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
الرياضة
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
اليوم 12:33
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©