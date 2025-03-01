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الرياضة

«ركلة ركنية» عقوبة إهدار الوقت!

«ركلة ركنية» عقوبة إهدار الوقت!
1 مارس 2025 21:40

 
لندن (أ ف ب)

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أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» تغييراً على القواعد من خلال احتساب ركلة ركنية عقوبة لحراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ثماني ثوان.
وتنص القواعد الحالية أن حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ست ثوانٍ سيحتسب للفريق المنافس ركلة حرة غير مباشرة، لكن كان يتم تجاهل احتساب هذا القرار من قبل الحكام في أغلب الأحيان.
وشهد عدد من المسابقات هذا الموسم تجربة تتيح لحراس المرمى بالاحتفاظ بالكرة لثماني ثوان، حيث يقوم الحكم بالإشارة إلى الثواني الخمس الأخيرة عبر رفع يده.
وقال مجلس الاتحاد الدولي في بيان بعد اجتماعه السنوي في بلفاست «يعني التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من ثماني ثوانٍ (مع استخدام الحكم للعد التنازلي الظاهر للعيان لمدة خمس ثوانٍ)، يمنح الحكم ركلة ركنية للفريق المنافس (بدلاً من الركلة الحرة غير المباشرة الحالية لأكثر من ست ثوان)».
كما أيد المجلس الدولي خطة الاتحاد الدولي (الفيفا) التي تقضي بارتداء الحكام لكاميرات خلال نهائيات كأس العالم العام المقبل جزءاً من النقل المباشر للمباريات.

كرة القدم
الفيفا
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