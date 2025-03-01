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الرياضة

دورتموند يعزز «الحظوظ الضئيلة» بين «الأربعة الأوائل»!

دورتموند يعزز «الحظوظ الضئيلة» بين «الأربعة الأوائل»!
1 مارس 2025 21:43

 
برلين (أ ف ب)

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عزز بوروسيا دورتموند حظوظه الضئيلة بحجز مكان له بين المراكز الأربعة الأولى، بفوزه خارج أرضه على سانت باولي 2-0، فيما تابع لايبزج مسلسل تعثره بسقوطه على أرضه أمام ماينز 1-2، ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبعد تسجيله أربعة أهداف في الفوز الساحق على أونيون برلين 6-0 في الجولة الماضية، مارس الغيني سيرهو جيراسي هوايته التهديفية مجدداً بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، مستفيداً من تمريرة كريم أديمي (51).
وضاعف أديمي نفسه النتيجة بهدف ثانٍ، بعد سبع دقائق (58)، بعد أن استقبل ابن الـ 23 عاماً كرة طويلة، قبل أن يستخدم قوته لتجاوز مدافعين ببراعة ويسدد في المرمى.
وهذه المرة الأولى هذا الموسم التي يفوز بها دورتموند مرتين على التوالي.
كما يعد الفوز أفضل استعداد للفريق، قبل أن يستضيف ليل الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.
ورغم وجوده في المركز العاشر بترتيب «البوندسليجا»، لكنه بات يبتعد بفارق ست نقاط فقط عن المركز الرابع، قبل 10 مراحل على النهاية.
بدوره، عزز جيراسي رصيده من الأهداف إلى 24 في جميع المسابقات مع دورتموند منذ انضمامه من شتوتجارت في يوليو الماضي، متفوقاً على مجموع ما سجله سانت باولي في الدوري طوال هذا الموسم.
وفرط لايبزج بتقدمه بهدف ليخسر على أرضه أمام ماينز الذي تقدم إلى المركز الرابع.
ومنح الهولندي تشافي سيمونز أفضل بداية ممكنة للايبزج بتسجيله بعد دقيقة واحدة من بداية اللقاء، لكن ماينز قلب المباراة رأساً على عقب بهدفين في غضون ست دقائق من الشوط الثاني عبر نديم أميري (52) وجوناثان بوركاردت (58).
وبات ماينز الذي تفادى الهبوط بصعوبة الموسم الماضي في الطريق الصحيح نحو التأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.
أما لايبزج، ففاز بمباراة واحدة من أصل آخر ثماني مباريات في الدوري، وبات مهدداً بالغياب عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018.
من جهة أخرى، أبقى فولفسبورج على حظوظه قائمة بالتأهل إلى إحدى المسابقات القارية، بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 2-1، مستفيداً من ثنائية باتريك فيمر (6 و49).
ويحتل فولفسبورج المركز السابع بفارق نقطة ومركز واحد عن لايبزج الذي يحتل المركز السادس والأخير المؤهل إلى مسابقة قارية.
وحقق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزاً عريضاً على مضيفه هايدنهايم بثلاثية نظيفة، ليتساوى مع فولفسبورج برصيد 37 نقطة.
وسجل روبن هاك ثنائية لمونشنجلادباخ (8 و59) وأضاف الفرنسي ناثان نجومو الهدف الآخر (19).
وانتزع هوفنهايم فوزاً مهماً في سعيه لتفادي الهبوط بتجاوزه بوخوم المتعثر بهدف توم بيشوف الوحيد.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
لايبزج
ماينز
مونشنجلادباخ
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