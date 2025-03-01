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الرياضة

«الترجيحية» تُؤهل بورنموث أمام وولفرهامبتون

«الترجيحية» تُؤهل بورنموث أمام وولفرهامبتون
1 مارس 2025 22:30

 
لندن (د ب أ)

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تأهل بورنموث لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد سيناريو ماراثوني، على حساب ضيفه وولفرهامبتون، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
تقدم بورنموث بهدف سجله إيفانيلسون في الدقيقة 30، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ألغى الحكم هدفاً آخر لبورنموث بداعي وجود لمسة يد.
وأدرك وولفرهامبتون التعادل في الشوط الثاني، بهدف سجله ماتيوس كونيا، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ويمتد اللقاء لشوطين إضافيين.
واستمر التعادل في الوقت الإضافي الذي شهد حصول ماتيوس كونيا نجم وولفرهامبتون على بطاقة حمراء في الدقيقة 120.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها بورنموث لمصلحته 5-4 ليتأهل بصعوبة بالغة وسط جماهيره في مدرجات ملعب فيتاليتي.
وتأهل بريستون نورث إيند بالفوز على بيرنلي 3 - صفر، وكريستال بالاس بالفوز على ميلوول بنتيجة 3 -1.

كأس الاتحاد الإنجليزي
بورنموث
وولفرهامبتون
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