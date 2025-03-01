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الرياضة

نيس يشدد الخناق على مارسيليا

نيس يشدد الخناق على مارسيليا
1 مارس 2025 23:03

 
باريس (أ ف ب)

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شدد نيس الخناق على مارسيليا صاحب المركز الثاني، بعودته فائزاً من أرض سانت إتيان 3-1 في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.
ورفع نيس رصيده في المركز الثالث إلى 46 نقطة، متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن مارسيليا الذي يستقبل نانت الأحد.
والفوز هو الرابع توالياً لنيس، في حين فشل سانت إتيان في الفوز في مبارياته الثماني الأخيرة (تعادلان و6 هزائم)، ليجد نفسه في المركز السادس عشر المهدد بالهبوط برصيد 19 نقطة.
وكان نيس ألحق خسارة مذلة بسانت إتيان ذهاباً بثمانية أهداف نظيفة وتحديداً في 20 سبتمبر الماضي.
افتتح نيس التسجيل مبكراً بواسطة الهولندي بابلو روساريو من رأسية، إثر كرة مرتدة من الحارس جوتييه لارسونير الذي تصدى لتسديدة جوناثان كلاوس (10).
ونجح سانت إتيان في إدراك التعادل بواسطة البلجيكي لوكا ستاسان، بعد لعبة مشتركة جيدة (32).
وساهم كلاوس مجدداً بتسجيل الهدف الثاني لفريقه، عندما مرر كرة عرضية حاول مدافع سانت إتيان ميكايل ناديه تشتيتها فحولها خطأ داخل مرماه (52).
وحسم نيس النتيجة نهائياً في صالحه بهدف ثالث حمل توقيع إيفان جيسان (69).

فرنسا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
سانت إتيان
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