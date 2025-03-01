ليفركوزن يضرب فرانكفورت بـ «رباعية»



برلين (د ب أ)

أبقى باير ليفركوزن على آماله قائمة في رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بفوزه الساحق على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 4-1، بالمرحلة الرابعة والعشرين لـ «البوندسليجا».

وسجل ليفركوزن انتصاره الثاني على التوالي بعد التعثر في مباراتين متتاليتين، بعدما حسم الفوز منذ الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الشوط الثاني.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن النادي البافاري المتصدر، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الثالث، بعدما اهتزت شباكه بأربعة أهداف للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام البايرن بأربعة أهداف دون رد.

وحقق ليفركوزن انتصاره الخامس عشر، مقابل ثمانية تعادلات، وهزيمة واحدة، فيما خسر فرانكفورت للمرة السادسة، مقابل ستة تعادلات، و12 انتصاراً.

وافتتح الإنجليزي ناثان تيلا التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 26، بعدما تلقى تمريرة من جرانيت تشاكا، وسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى فرانكفورت.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف الفرنسي نوردي موكيلي ثاني أهداف الفريق الضيف، مستغلاً تمريرة أليكس جارسيا من الناحية اليسرى، ليسدد من مسافة قريبة إلى داخل الشباك، معلناً عن هدفه الأول مع ليفركوزن في «البوندسليجا».

وأكد التشيكي باتريك شيك فوز ليفركوزن، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 33، بعد مجهود رائع من أليخاندرو جريمالدو.

ورد الفرنسي هوجو إيكيتيكي بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 37، عندما استغل خطأ نوردي موكيلي في إرجاع الكرة لحارس مرماه لوكاس هيراديكي، ليقطعها ويراوغ الحارس، قبل أن يسدد في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني سجل أليكس جارسيا الهدف الرابع لليفركوزن، بعدما استغل التشتيت الخاطئ للكرة من قبل مدافع فرانكفورت روبن كوخ، ليسدد من لمسة واحدة في الشباك.