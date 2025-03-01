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الرياضة

إيسكو يُسقط ريال مدريد!

إيسكو يُسقط ريال مدريد!
1 مارس 2025 23:45

 
إشبيلية (رويترز)

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سجل إيسكو هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقود ريال بيتيس إلى الفوز 2-1 على فريقه السابق ريال مدريد الذي أهدر فرصة العودة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ولو مؤقتاً.
وهيمن الريال على الدقائق الأولى من المباراة، وتقدم في النتيجة بهدف سجله إبراهيم دياز، من تمريرة فيرلان مندي الذي استغل تمريرة بينية رائعة من كيليان مبابي في الدقيقة العاشرة.
ودخل بيتيس في أجواء المباراة، وأدرك التعادل في الدقيقة 34 بضربة رأس من مسافة قريبة، لعبها جوني كاردوسو، مستغلاً ركلة ركنية نفذها إيسكو الذي سجل هدف الفوز من علامة الجزاء، بعد تسع دقائق من الاستراحة.
ويتجمد رصيد الريال عند 54 نقطة متساوياً مع برشلونة المتصدر الذي يستضيف ريال سوسيداد الأحد.
ويرتفع رصيد بيتيس إلى 38 نقطة في المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.

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