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الرياضة

مانشستر سيتي ينهي مغامرة قاهر ليفربول

مانشستر سيتي ينهي مغامرة قاهر ليفربول
2 مارس 2025 00:18

 
مانشستر (د ب أ)

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قلب مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه بليموث أرجايل، وهزمه بنتيجة 3-1، على ملعب الاتحاد، ليتأهل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم بليموث بهدف سجله ماكسيم تالوفيروف في الدقيقة 38 من ضربة رأس، بعد ركلة ركنية.
وقبلها أضاع إلكاي جوندوجان فرصتين محققتين، حيث تصدى كونور هازارد لضربة رأس، بينما رد القائم تسديدة أخرى من لاعب الوسط الألماني.
ولكن «السيتي» نجح في إدراك التعادل بهدف سجله المدافع الشاب أورايلي بضربة رأس في الدقيقة 1+45، بعد ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين.
وفي الشوط الثاني واصل هازارد حارس بليموث تألقه بالتصدي لفرص محققة أمام دي بروين وبرناردو سيلفا وإرلينج هالاند.
وترجم مانشستر سيتي تفوقه بهدف ثانٍ لأورايلي بضربة رأس جديدة في الدقيقة 76، بعد ركلة ركنية نفذها فيل فودين.
وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 90، بعد تمريرة من هالاند، لينجو مانشستر سيتي من مفاجآت بليموث أرجايل الذي أطاح ليفربول في المرحلة السابقة.

كأس الاتحاد
مانشستر سيتي
ليفربول
دي بروين
إيرلينج هالاند
إلكاي جوندوجان
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