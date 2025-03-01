19 سهرة كروية في «ليالي رمضان» للأندية والمنتخب الأول

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تشهد أمسيات شهر رمضان الكريم، 19 سهرة كروية منتظرة للأندية والمنتخب الأول، تشمل المنافسات القارية في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، و«دوري أبطال آسيا 2»، و«دوري أبطال الخليج للأندية»، وختام المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الوقت الذي تقتصر فيه المنافسة المحلية على إقامة نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، و«الجولة 19» من دوري أدنوك للمحترفين.

تتصدر الأندية المشاركة في المنافسات القارية والإقليمية، ممثلة في الوصل وشباب الأهلي والشارقة والنصر، الواجهة في «أمسيات رمضان الكروية»، والتي تنطلق غداً، بمواجهة الوصل والسد القطري، في ذهاب دور الستة عشر لـ«دوري أبطال آسيا للنخبة»، فيما يلتقي مساء الثلاثاء النصر أمام ضيفه القادسية الكويتي، في ذهاب نصف نهائي «أبطال الخليج للأندية»، ويلعب شباب الأهلي والشارقة، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي «أبطال آسيا 2».

وتشهد «جولة الإياب» الحاسمة، مواجهات مرتقبة، يستهلها الوصل خارج قواعده أمام مضيفه السد القطري 10 مارس، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، والنصر أمام مضيفه القادسية الكويتي 11 مارس، فيما يستقبل الشارقة جاره شباب الأهلي 12 مارس على ملعب «الملك» في إياب دور الستة عشر لـ «أبطال آسيا 2».

وتحسم مواجهات «ليالي رمضان»، هوية طرفي نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لموسم 2024- 2025، بإقامة نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث تشهد جولة الذهاب 17 و18 مارس لقاء الوصل والجزيرة، والشارقة وشباب الأهلي على التوالي، فيما تقام جولة الإياب 22 و23 مارس.

وتتجه الأنظار في مارس، لمباراتي المنتخب الأول أمام إيران وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يحل «الأبيض» ضيفاً على إيران 20 مارس، ضمن «الجولة السابعة»، ويلتقي في المباراة التالية مضيفه كوريا الشمالية 25 مارس، حيث لم يحدد الاتحاد الآسيوي ملعب المباراة الأخيرة.

ويحتل «الأبيض» المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف إيران المتصدر «16 نقطة»، مقابل «13 نقطة» لأوزبكستان «الوصيف»، وتضم المجموعة أيضاً قطر «الرابع» وله «7 نقاط»، و3 نقاط لقيرغيزستان في المركز الخامس، مقابل نقطتين لكوريا الشمالية في المركز السادس والأخير. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع، من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

وتُسدل مواجهات «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، المقررة 27 و28 و29 مارس على التوالي الستار على «ليالي رمضان الكروية، وتشهد الجولة مباريات النصر والبطائح، بني ياس والعروبة، خورفكان والجزيرة، كلباء والوحدة، الوصل وعجمان، دبا الحصن والعين، وقمة الشارقة وشباب الأهلي.

وتشهد احتفالية «عيد الفطر المبارك»، إقامة مباراتي نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» 2 أبريل المقبل، حيث يلتقي الشارقة والجزيرة، والوصل وشباب الأهلي على ملاعب محايدة، يُعلن عنها اتحاد الكرة في وقت لاحق.

«روزنامة» رمضان

3 و4 و5 مارس: أبطال آسيا للنخبة وأبطال آسيا 2 وأبطال الخليج «الذهاب»

10 و11 و12 مارس: أبطال آسيا للنخبة وأبطال آسيا 2 وأبطال الخليج «الإياب»

17 و18 مارس: ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

22 و23 مارس: إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

20 و25 مارس: الجولتان 7 و8 في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026

27 و28 و29 مارس: الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين

جدول المباريات

3 مارس

الوصل - السد القطري، ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا للنخبة

4 مارس

النصر - القادسية الكويتي، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية

5 مارس

شباب الأهلي - الشارقة، ذهاب ربع نهائي

أبطال آسيا 2

10 مارس

السد القطري - الوصل، إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا للنخبة

11 مارس

القادسية الكويتي - النصر، إياب نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية

12 مارس

الشارقة - شباب الأهلي، إياب ربع نهائي

أبطال آسيا 2

17 مارس

الوصل – الجزيرة، ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

18 مارس

الشارقة – شباب الأهلي، ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

20 مارس

إيران - الإمارات، الجولة السابعة في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

22 مارس

الجزيرة – الوصل، إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

23 مارس

شباب الأهلي – الشارقة، إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

25 مارس

كوريا الشمالية - الإمارات، الجولة الثامنة في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

27 مارس

النصر - البطائح، الجولة 19 «دوري أدنوك للمحترفين»

بني ياس - العروبة الجولة 19 «دوري أدنوك للمحترفين»

28 مارس

خورفكان - الجزيرة الجولة 19 «دوري أدنوك للمحترفين»

كلباء - الوحدة الجولة 19 «دوري أدنوك للمحترفين»

29 مارس

الوصل - عجمان الجولة 19 «دوري أدنوك للمحترفين»

دبا الحصن - العين الجولة 19 «دوري أدنوك للمحترفين»

الشارقة - شباب الأهلي الجولة 19 «دوري أدنوك للمحترفين»