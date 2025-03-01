حشر بن مكتوم يتوج الفائزين في «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اللاعب ستيفانوس تسيتسيباس الفائز بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس الرجال، في دورتها الـ33، إحدى بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، في فئة المنافسات الفردية، التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على الملعب المركزي في استاد دبي للتنس التابع لسوق دبي الحرة، ليختتم أسبوعاً مليئاً بالمنافسات القوية والأداء المتميز.

ونجح تسيتسيباس في الفوز بكأس بطولة الرجال في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور كبير، حيث تفوق على فيليكس أوجيه ألياسيم 6-3 و6-3.

وشهد اليوم الختامي حضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، وصلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ونائب المدير العام لسوق دبي الحرة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.

ومن جهةٍ أخرى، حقق يوكي بهامبري وأليكسي بوبيرين انتصاراً على هاري هيليوفارا وهنري باتن في نهائي الزوجي 3-6 و7-6 و10-8 وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وقال سيدامبي: «تستمر بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس في جذب أفضل لاعبي ولاعبات التنس كل عام، حيث تحظى بطولتا السيدات فئة 1000 والرجال فئة 500 بشعبية كبيرة على أجندة الجولة العالمية، ومرة أخرى شهدنا أداءً رائعاً ومباريات مشوقة، وأجواء حماسية جعلت النسخة الثالثة والثلاثين متميزة، ونشكر لاعبي ومسؤولي رابطة محترفي التنس على هذا الأسبوع الرائع، ونتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى العام المقبل».

من جانبه، قال صلاح تهلك: «نهنئ الفائزين، وشهدنا أسبوعاً رائعاً من منافسات تنس الرجال، وشكراً للإعلام والجماهير على الأجواء المتميزة طوال الأسبوع، وشكراً لكل من عمل خلف الكواليس لضمان نجاح البطولة».