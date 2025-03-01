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الرياضة

بطولة زايد للناشئين تستقطب «نخبة المواهب»

بطولة زايد للناشئين تستقطب «نخبة المواهب»
2 مارس 2025 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف «إرث» أبوظبي، اليوم بطولة زايد الرياضية للناشئين، التي تُعد رمزاً للتميّز الرياضي، وتعزيز روح الوحدة بين الشباب خلال شهر رمضان الفضيل. تُنظَّم البطولة بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وتُقام من 2 إلى 16 مارس الجاري، حيث تجمع نخبة من المواهب الرياضية الصاعدة في الإمارات.
تُعدّ بطولة زايد الرياضية تقليداً راسخاً في المشهد الرياضي الإماراتي، حيث تُخلِّد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقوة الرياضة في توحيد الشعوب.
منذ انطلاقتها عام 1997، استقطبت البطولة 42453 رياضياً، و69620 زائراً، و716 فريقاً، وبلغ مجموع الجوائز 28945700 درهم.
تشهد نسخة هذا العام بطولة زايد الرياضية للناشئين في «إرث» أبوظبي، منافسات حماسية في كرة القدم «تحت 10 وتحت 12 سنة»، الجوجيتسو، الشطرنج، الجمباز، والسباحة، بإجمالي جوائز 104600 درهم. ويتمّ توزيع الجوائز على الفائزين بواقع 15000 درهم لبطولتي كرة القدم تحت 10 وتحت 12 سنة، 18000 درهم للسباحة، 20000 درهم للشطرنج، 28200 درهم للجوجيتسو، و8400 درهم للجمباز. بالإضافة إلى ذلك، يتمّ تقديم 12000 درهم لأفضل نادٍ و3000 درهم لأفضل مدرب في الجوجيتسو، كما يحصل الفائزون على كؤوس البطولة، ويتلقّى المشاركون حزمة البطولة التي تتضمن قميصاً تذكارياً وميدالية مشاركة.
وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المُنظّمة لبطولة زايد الرياضية، «إرث» أبوظبي: «البطولة ليست مجرد منافسة، بل احتفاء بروح الفريق والتفاني والقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونتطلّع إلى استقبال المواهب الشابة وعائلاتهم في تجربة رياضية لا تُنسى»، وبطولة زايد الرياضية للناشئين فرصة مثالية لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، حيث تُضفي أجواءً مُلهمة من التحدّي الودي والشغف المشترك بالرياضة.

كأس زايد للناشئين
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رمضان
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