طوفان سان جيرمان يُغرق ليل!



باريس (رويترز)



واصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفوزه 4-1 على ليل صاحب المركز الخامس، بعد تسجيل كل أهدافه الأربعة في الشوط الأول الذي شهد تفوقاً ساحقاً لصاحب الأرض.

ويملك نادي العاصمة 62 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بفارق 16 نقطة على أولمبيك مرسيليا، الذي يستضيف نانت الأحد، ونيس صاحب المركز الثالث، بعد فوزه 3-1 على ملعب سانت إتيان.

وأجبرت موجات هجوم باريس سان جيرمان حارس ليل لوكا شفالييه لإنقاذ فرص عديدة في محاولته التصدي لهجمات سان جيرمان.

وسجل برادلي باركولا الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد ست دقائق من البداية، عندما تابع تسديدة عثمان ديمبلي التي ارتدت من شفالييه، وبعدها زاد الأمر سوءاً لليل.

وضاعف ماركينيوس النتيجة في الدقيقة 22، بعدما وضع الكرة في المرمى من مدى قريب، وبعدها بست دقائق أضاف ديمبلي الهدف الثالث ليضمن النقاط الثلاث لفريقه.

وفي الدقيقة 37، أكمل ديزريه دوي رباعية الشوط الأول بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة ليترك ليل بلا شيء للعب من أجله في الشوط الثاني سوى حفظ ماء الوجه.

وصنع الفريقان فرصاً في الشوط الثاني، وقبل عشر دقائق من النهاية سجل جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد الذي تجمد رصيده عند 41 نقطة متأخراً بنقطتين عن موناكو صاحب المركز الرابع.