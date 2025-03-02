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الرياضة

أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!

أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
2 مارس 2025 11:19

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أضاع ريال مدريد 3 نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني «الليجا»، إثر خسارته 1-2 من مضيفه ريال بيتيس في «الجولة الـ26»، بعد أن كان متقدماً بهدف، وتوقف رصيده عند «54 نقطة»، وتراجع إلى المركز الثالث، بعد أن فاز «جاره اللدود» أتلتيكو مدريد على بلباو 1-صفر في الجولة نفسها، ليرفع رصيده إلى «56 نقطة»، في انتظار نتيجة مباراة برشلونة «54 نقطة» أمام ريال سوسيداد اليوم، لحسم صدارة «الليجا».
لم يقدم «الملكي» خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «بينيتو فياماران» معقل الفريق الأندلسي، ما يستحق عليه الفوز، حيث لم يلعب إلا الربع الأول من المباراة، التي سجل خلالها هدفه الوحيد بقدم إبراهيم دياز، بعد تمريرة من الظهير الأيسر فيرلان ميندي، بينما دانت السيطرة لريال بيتيس معظم فترات المباراة، وأضاع مهاجموه العديد من الفرص، ولولا براعة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لتعرض مرمى «الريال» لمزيد من الأهداف.
واعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ«الريال» بعد المباراة بأن فريقه لم يكن يستحق الفوز، وقال: «لعبنا مباراة سيئة، ولم نقدم الأداء المنتظر، رغم البداية الجيدة وتسجيل هدف مبكر، وفقدنا السيطرة بعدها على المباراة أمام فريق يلعب أفضل منا ويستحق الفوز».
وعن مشاركة الفرنسي كيليان مبابي في المباراة، رغم خلعه أحد أسنانه قبلها بيومين فقط، قال أنشيلوتي: «مبابي كان حريصاً على المشاركة، رغم عدم جاهزيته، ولهذا اضطررت إلى تغييره قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، وأشركت البرازيلي الشاب إندريك الذي كان أكثر نشاطاً وتحركاً».
وأضاف: «إنها ضربة شديدة لنا، ولا بد من رد فعل قوي من اللاعبين في المباريات المقبلة، لأن الخسارة في هذه المرحلة من الموسم قاسية، ولعبنا أسوأ 70 دقيقة».
وحذر أنشيلوتي اللاعبين قائلاً: أمامنا مباراة مهمة أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وإذا استمر أداؤنا على هذا النحو الذي خضنا به مباراة بيتيس، لن نفوز، وليكن هذا واضحاً للجميع.
واختتم تصريحاته قائلاً: أتمنى أن يدرك اللاعبون الدرس وينتفضوا أمام «الأتليتي»، كنا أكثر تنظيماً وحسماً في الآونة الأخيرة، ولكننا لم ننجح في صنع الفارق خلال لقاء بيتيس.

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