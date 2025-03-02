هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!



معتز الشامي (أبوظبي)



تلقى ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني «ضربة موجعة» و«هزيمة تاريخية» على يد نجمه السابق إيسكو بخسارته 1-2 أمام ريال بيتيس، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من «الليجا»

وهي الهزيمة الثانية لـ«الريال» خارج أرضه في الدوري، عندما فرط في تقدمه عبر إبراهيم دياز ليستقبل هدفاً من رأسية جوني كاردوسو قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل إيسكو -الذي كان قائداً لفريق بيتيس ضد النادي الذي قضى فيه 9 سنوات- ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعد أن ارتكب أنطونيو روديجر خطأ ضد خيسوس رودريجيز داخل المنطقة.

وسجل إيسكو 53 هدفاً في 353 مباراة مع ريال مدريد، وفاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات خلال 9 سنوات قضاها في النادي، وتعد المرة الثانية في القرن الحادي والعشرين التي يفوز فيها ريال بيتيس بمباراة في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد بعد تلقي الهدف الأول في المباراة، بعد فوزه 2-1، أيضاً على أرضه، في فبراير 2008.

وتقدم ريال بيتيس، الذي يدربه مانويل بيليجريني مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق، إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق حيث سدد 18 كرة مقابل 9 لريال مدريد.

بينما فاز بيليجريني بمباراة في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد للمرة الأولى في مسيرته التدريبية «تعادل في 5 وخسر 4» فيما خسر كارلو أنشيلوتي مباراة في الدوري أمام ريال بيتيس للمرة الأولى في مسيرته التدريبية «فاز في 5 و تعادل في 4».

وللمرة الرابعة هذا الموسم يخسر فريق كارلو أنشيلوتي في الدوري الإسباني.

وفشل حامل اللقب في إزاحة برشلونة، الذي يواجه ريال سوسيداد الأحد، عن الصدارة حيث يظل الفارق بينهما فارق الأهداف فقط، مع لعب الملكي مباريات أكثر.