100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)



يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم، النسخة الجديدة للمهرجان الرمضاني، الذي يتضمن فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث يشتمل على 100 برنامج ثقافي ومجتمعي في محاور عديدة، تخدم كل فئات «أصحاب الهمم»، برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ومشاركة 100 متطوع ومتطوعة، ويستمر إلى 21 مارس الحالي.

ويشارك 676 متسابقاً في النسخة الثالثة عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم التي تنطلق غداً برعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويتنافس المتسابقون في فئات حفظ القرآن كاملاً، 20 جزءاً، نصف القرآن، 10 أجزاء، سبعة أجزاء، خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، جزأين، وجزء، إضافة إلى إحدى قصار السور من أجل تشجيع «أصحاب الهمم» على الإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين لتعلم كتاب الله وتعليمه.

ويشتمل النشاط الرياضي على ألعاب خماسيات كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، تنس الطاولة، البوتشيا، الريشة الطائرة، الرماية، إضافة إلى الألعاب الترفيهية، فيما يستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

وأكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مدير المهرجان أن النسخة الجديدة للمهرجان تتزامن مع عام المجتمع، وتجسد تقوية الروابط في الأسر والمجتمعات، من خلال الحفاظ على التراث الثقافي وتهيئة بيئات شاملة تزدهر فيها روح التعاون والانتماء والمبادرات التي تترجم فيها قيم المسؤولية المجتمعية.

وأشار العصيمي إلى أن النادي يهدف من إقامة الفعاليات لأن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة، بحسب طموحاتهم وقدراتهم، والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية في شهر النشاط والحيوية.

وأكد العصيمي أن النادي أكمل جاهزيته لاستضافة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب فكرة دورة ند الشبا، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على متابعة للدورة.

وقال: «إن الاهتمام والدعم للشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، ورعايتها السنوية لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم وراء النقلة النوعية لهذه المسابقة».