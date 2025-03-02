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الرياضة

«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»

«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
2 مارس 2025 12:33


فيصل النقبي (خورفكان) 

 

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افتُتحت مساء أمس بطولة اللؤلؤية الحادية عشرة لكرة القدم، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالله المر النقبي، رئيس المجلس البلدي في مدينة خورفكان، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، والدكتور عمار علي النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية في المنطقة.
وجرت مباراة استعراضية في الافتتاح بين فريقي اللؤلؤية وحياوة، انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين، حيث كانت بين لاعبين قدامى في المنطقتين.
وتستمر البطولة لغاية منتصف الشهر الحالي على أساس مجموعتين كل مجموعة مكونة من 4 فرق، ومن ثم تصعد إلى دور نصف النهائي، ومن ثم النهائي، وكل المباريات تقام في نهاية الأسبوع.

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