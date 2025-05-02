«فرقة رونالدو» تخوض تحدي الاستقلال

جدة (الاتحاد)

يخوض نادي النصر السعودي مواجهة مثيرة عندما يواجه مضيفه الاستقلال الإيراني اليوم على استاد آزادي في طهران، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل 10 مارس، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

والتقى الفريقان خلال مرحلة الدوري، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 1 / صفر في دبي، ويسعى النصر لمواصلة التقدم في البطولة، بعد العروض الجيدة التي قدمها خلال مرحلة الدوري، حيث حقق خمسة انتصارات مقابل التعادل في مباراتين والخسارة مرة واحدة.

وبرز في صفوف الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 6 أهداف، إلى جانب كتيبة مميزة من النجوم الآخرين. في المقابل يتطلع الاستقلال للاستفادة من ميزة اللعب على أرضه في مباراة الذهاب، قبل خوض مباراة الإياب الأسبوع القادم، وقد حقق الفريق خلال مرحلة الدوري انتصارين، مقابل التعادل 3 مرات، وخسارة 3 مباريات.

ويشار إلى أن الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة ستقام بنظام التجمع اعتباراً من دور الثمانية، وذلك في مدينة جدة السعودية. وكان النصر حصل في مرحلة الدوري على المركز الثالث برصيد 17 نقطة من ثمان مباريات، في المقابل حصل الاستقلال على المركز السادس برصيد 9 نقاط من ثماني مباريات.