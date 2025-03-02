ليفربول يغري نيوكاسل بـ3 لاعبين مقابل إيزاك



علي معالي (أبوظبي)



يخطط ليفربول خلال الفترة المقبلة لإجراء تعديلات في صفوفه بضم عناصر جديدة، لتجديد الدماء، خاصة في الجانب الهجومي، ويطرح «الريدز» صفقة تبادلية مع نيوكاسل، بضم المهاجم ألكسندر إيزاك الذي يعد واحداً من المهاجمين أصحاب الكفاءة حالياً بالدوري الإنجليزي، بعد أن سجل 56 هدفاً في 97 مباراة، منذ انتقاله إلى نيوكاسل من ريال سوسيداد في «صيف 2022»، مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده مع نيوكاسل لثلاث سنوات أخرى.

وفي ظل عدم قيام ليفربول بأي صفقات في الانتقالات الشتوية الماضية، فإن لديه مخزون مالي جيد للغاية يسهم في بناء فريق قوي مجدداً، وهناك اتجاهات بأن تكون هناك صفقة تبادلية بحيث يتم منح نيوكاسل 3 لاعبين من بينهم جاريل كوانساه وجو جوميز، جزءاً من الصفقة التبادلية الضخمة.

وفي الوقت نفسه، أصبحت فرص الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم «الريدز»، ضعيفة بالبقاء في «أنفيلد»، وربما يكون رحيله هذا الصيف، بعد فشله في ترك بصمته تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، وكانت هناك تكهنات بأن أتلتيكو مدريد يرغب في خدماته، لكن النادي الإسباني نفى ذلك تماماً، وربما تكون وجهة نونيز المقبلة في الملاعب السعودية في ظل رغبة اللاعب.

أظهر اللاعب «25 عاماً» فترات من التألق منذ انتقاله مقابل 85 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول من بنفيكا في 2022، لكنه لم يرتق أبداً إلى مستوى المقابل المادي، شارك مع يورجن كلوب المدرب السابق، لكنه انخفض في الأداء والمشاركة في المباريات منذ قدوم سلوت.