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الرياضة

الهلال.. «صدارة خليجية» في «الغزارة التهديفية»!

الهلال.. «صدارة خليجية» في «الغزارة التهديفية»!
2 مارس 2025 14:01

 
علي معالي (أبوظبي)

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رغم النتائج السلبية الأخيرة للهلال السعودي، والاقتراب من الخروج من سباق لقب الدوري السعودي لمصلحة اتحاد جدة المتصدر برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، مقابل 51 نقطة للهلال من 23 مباراة، فإن «الأزرق» يتصدر قائمة أكثر الأندية غزارة تهديفية في الدوريات الخليجية هذا الموسم، بعد نجاحه في إحراز 68 هدفاً في 23 مباراة، بمعدل 2.95 هدف في المباراة.
ويتفوق الهلال على الكويت الكويتي الذي تسجل 49 هدفاً في 17 مباراة بالدوري المحلي، بمتوسط 2.88 هدف في المباراة، ومن بعده المحرق متصدر الدوري البحريني الذي يملك متوسطاً تهديفياً يصل إلى 2.63 هدف في المباراة الواحدة، بعد إحرازه 29 هدفاً في 11 مباراة، والسد القطري الذي أحرز 44 هدفًا خلال 17 مباراة بمتوسط 2.58، وشباب الأهلي متصدر «دوري أدنوك للمحترفين» بمتوسط 2.47 هدف، بعد تسجيله 42 هدفاً في 17 مباراة.

الدوري السعودي
الهلال السعودي
اتحاد جدة
الكويت
المحرق
السد القطري
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
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