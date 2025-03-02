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الرياضة

7 دول تخوض «البادل» في «ند الشبا»

7 دول تخوض «البادل» في «ند الشبا»
2 مارس 2025 15:00

 

دبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم الاثنين منافسات «البادل»، ضمن «النسخة الـ12»، من «دورة ند الشبا» التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».
ويشارك في بطولة «ند الشبا للبادل» فرق من الإمارات والبحرين والكويت وإيران وأستراليا وهولندا والسعودية، ويجرى دور المجموعات لمدة 3 أيام، ويعقبه نصف النهائي الخميس المقبل، على أن يكون الختام الجمعة المقبل.
واختتمت بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية، وسط منافسات قوية بين المشاركين من اللاعبين الدوليين من الرجال والسيدات، وتقام 8 مارس بطولة ند الشبا للزوجي المفتوح، ويشارك فيها أفضل 32 لاعباً، وتستمر إلى 12 مارس، وبطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 13 على 16 مارس، وبطولة البادل للفئة المحلية من 16 إلى 20 مارس.
وشهدت بطولة المبارزة منافسات قوية بين نخبة المبارزين الدوليين من مختلف دول العالم الذين يتنافسون ضمن مسابقتين هما البطولة الدولية لسلاح الآيبيه رجال التي يشارك فيها لاعبون من 13 دولة هي إيطاليا، بيرو، مصر، فرنسا، تونس، سلوفاكيا، الهند، أميركا، روسيا، طاجيكستان، سوريا، السعودية، بالإضافة إلى مبارزي الإمارات من المسجلين في المنتخب والأندية، كما تتضمن بطولة الفتيات المحلية التي تشارك فيها لاعبات الدولة من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، وتقام الاثنين منافسات المركز الثالث والنهائي في المسابقتين.
تواصل اللجنة المنظمة استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في بطولات الجري والدراجات الهوائية والرماية مع الجري «ليزر رن» والريشة الطائرة وشد الحبل وتحدي الموانع، عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة.

 

الإمارات
دبي
ند الشبا
دورة ند الشبا الرياضية
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