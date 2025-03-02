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الرياضة

جوارديولا: أوريلي نموذجي مع مانشستر سيتي

بيب
2 مارس 2025 15:00


لندن (د ب أ)
أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بما قدمه نيكو أوريلي، لاعب الفريق، بعدما سجل هدفين في انتصار مانشستر سيتي بنتيجة 3 / 1 على بليموث أرجايل، في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الإلكتروني لمانشستر سيتي: «إنه ليس فقط لاعباً نموذجياً من الأكاديمية لأنهم جميعاً صغار وموهوبون للغاية، لكنه يتمتع بحضور كبير جداً». وأضاف: «أحياناً نتخذ قراراً جيداً وإلا لما سجل هدفين في المباراة، إنه لاعب وسط مهاجم ويركض إلى منطقة الجزاء بشكل جيد حقاً». وأضاف: «لقد تكيف بشكل جيد للغاية مع لاعب الظهير، أوريلي يشكل تهديداً آخر من الكرات الثابتة لأننا لسنا فريقاً طويل القامة».
وأردف: «إنه يساعدنا ولعب بشكل جيد حقاً بالكرة وبدونها، وسجل هدفين رائعين». كما أشاد جوارديولا بالطريقة التي ظهر بها فريق بليموث الذي تغلب بالفعل على برينتفورد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم. وأكد: «كان من الصعب تحديهم لأنهم منظمون بشكل لا يصدق دفاعياً، لست مندهشاً مما فعلوه ضد ليفربول». وأردف: «لقد لعب جاك جريليش بشكل جيد حقاً هو وفيتور وأوريلي، كلهم لقد استحوذنا على الكرة كثيرا». وقال:«سعيد حقاً بالأداء، تواجدنا في دور الثمانية في العديد من السنوات».

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