بني ياس يتعاقد مع فاي لعلاج العقم الهجومي

مصطفى الديب (أبوظبي)



رغم التحسن الكبير في أداء فريق بني ياس بعد عودة المدرب الروماني دانييل إيسايلا لقيادة الفريق، إلا أن «السماوي» لا يزال يعاني في الكثير من الأمور أبرزها الشق الهجومي، حيث لم ينجح هجوم الفريق في تحقيق أرقام مطلوبة بعدما سجل 18 هدفاً فقط في 18 مباراة ليكون ثاني أضعف خط هجوم في دوري أدنوك للمحترفين، بالتساوي مع دبا الحصن الذي سجل 18 هدفاً أيضاً وبعد العروبة أضعف خط هجوم برصيد 13 هدفاً.

وشهدت الساعات الماضية إعلان النادي عن التوقيع مع المهاجم السنغالي برنارد فاي صاحب الاثنين وعشرين عاماً، قادماً من نادي البدع القطري ليتم قيده ضمن فئة المقيمين، وتسعى إدارة بني ياس، بالتعاون مع المدرب، إلى علاج الضعف الهجومي في صفوف الفريق من خلال هذا التعاقد، حيث سبق وأن سجل اللاعب 10 أهداف في الملاعب القطرية وسبعة في الملاعب التونسية.

ولم تتوقف معاناة السماوي خلال الفترة الماضية وقبل تولي إيسايلا عند الشق الهجومي، فعاني الفريق دفاعياً بشكل كبير، حيث سكن مرماه 35 هدفاً في 18 مباراة، بواقع هدفين أو أقل بقليل في المباراة الواحدة.

ويعد سوف نياكاتيه مهاجم الفريق هو اللاعب الأبرز في صفوف السماوي منذ موسمين، حيث نجح في تسجيل سبعة أهداف من أصل 18 هدفاً؛ أي ما يعادل 40 بالمئة من الأهداف.

ويعول الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق العائد منذ أقل من شهرين على تعديل الأوضاع خلال فترة التوقف الحالية، لاسيما بعد العودة للنتائج السيئة مرة أخري بالخسارة في مباراتين متتاليتين الأولي أمام الوحدة بثلاثية نظيفة، والثانية قبل أيام أمام شباب الأهلي بهدفين نظيفين.