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الرياضة

حكم لقاء الوصل والسد «مزعج» لـ «الفهود»!

حكم لقاء الوصل والسد «مزعج» لـ «الفهود»!
2 مارس 2025 16:14

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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كلف الاتحاد الآسيوي الحكم الماليزي محمد نظمي بإدارة مباراة الوصل والسد القطري يوم الاثنين، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تجمع الفريقين على ملعب «زعبيل» بدبي للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما التقيا في مرحلة الدوري ببداية البطولة، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وتقدم الوصل بهدف أليكسيس بيريز، قبل أن يعادل رومان سايس التعادل، وشهدت المباراة تحديداً واقعة «مزعجة» للفهود عندما أشهر الحكم الماليزي محمد نظمي، والذي أدار تلك المباراة وقتها، البطاقة الحمراء في وجه المدافع سفيان بوفتيني.
وهو ما يترك انطباعاً سلبياً عن الطاقم الماليزي، وكلفه الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية في البطولة بإدارة مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ 16.
ورغم ذلك لا تعتبر إدارة الماليزي نظمي لمباريات أندية الإمارات في البطولة القارية سيئة، حيث قاد 6 لقاءات سابقة لأنديتنا خلال مسيرته، ويعتبر «فأل خير» على أغلبها بعدما حققت أنديتنا خلال إدارته 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، بينما أشهر 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة من نصيب بوفتيني.
وأدار الحكم الماليزي لقاءين للوحدة وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، ومباراة للعين وللوصل هذا الموسم، حيث خسر العين معه أمام الهلال في دور المجموعات، بينما يدير الحكم الإيراني علي رضا فغاني لقاء الإياب بين الوصل والسد على استاد جاسم بن حمد في الدوحة 10 مارس الجاري.

 

الإمارات
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الوصل
السد القطري
دوري أبطال آسيا للنخبة
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