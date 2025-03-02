جولة صراع اللقب والهبوط في الدوري المصري



القاهرة (أ ف ب)



تتواصل الإثارة في الدوري المصري لكرة القدم بإقامة مباريات «الجولة 17» والأخيرة للدور الأول من المسابقة التي تقام بشكل استثنائي على مرحلتين، حيث ستحدد هذه الجولة شكل الصراع، سواء على لقب المسابقة، أو للنجاة من الهبوط بالمرحلة الثانية التي لم يتحدد موعد انطلاقها بعد.

وعقب نهاية مباريات هذه الجولة، تنقسم فرق الدوري الـ 18 إلى مجموعتين تضم كل منهما 9 فرق بحسب ترتيبها في الدور الأول، حيث تتنافس الفرق الـ 9 الأولى في دوري من دور واحد بينها على لقب المسابقة والمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية للأندية، فيما تخوض الفرق الـ 9 الأخرى «دوري من دور واحد» أيضاً على النجاة من آخر المركزين الذين يهبطان لدوري القسم الثاني.

واضطرت رابطة الأندية المحترفة المصرية لاعتماد هذا النظام لبطولة الدوري هذا الموسم بسبب تأخر انطلاق المسابقة وكثرة الارتباطات الخارجية للأندية والمنتخبات المصرية. ومن المنتظر أن يستمر العمل بهذا النظام من جديد في الموسم المقبل، على أن يعود الدوري لشكله الطبيعي موسم 2026-2027.

وقبل مباريات الجولة 17، ضمنت أندية بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا التواجد في مجموعة الصراع على اللقب.

وتتنافس أندية حرس الحدود وفاركو وطلائع الجيش وزد وبتروجت والاتحاد السكندري على آخر 3 مقاعد في المجموعة، فيما تأكد وجود أندية غزل المحلة وسموحة والجونة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت في المجموعة التي تلعب للبقاء في الدوري الممتاز.

متصدر الترتيب بيراميدز (39 نقطة) يلتقي سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السادس، الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي.

ويأمل بيراميدز في مواصلة سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 6 مباريات متتالية منذ تعادله مع مطارده المباشر الأهلي 2-2 في الجولة العاشرة.

فيما يسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق انتصار جديد، بعدما نجح أخيراً في الفوز على بتروجت ليوقف سلسلة عدم الفوز التي استمرت 6 جولات وأطاحت بمدربه السابق أيمن الرمادي، وتولي علي ماهر مسؤولية تدريب الفريق.

وتمثل المواجهة تحدياً خاصاً لبيراميدز ومدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الساعي وراء تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان ماهر وراء الخسارة الوحيدة التي تلقاها بيراميدز هذا الموسم، حين كان مدرباً للمصري في الجولة الرابعة من المسابقة.

من جانبه، يستقبل الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة فريق طلائع الجيش تاسع الترتيب على استاد القاهرة الأربعاء.

وبينما يسعى الأهلي لتحقيق فوز يضيق به الخناق على بيراميدز، يأمل طلائع الجيش بدوره في تحقيق الفوز لضمان البقاء ضمن مجموعة المنافسة وعدم التراجع لمجموعة البقاء.

ويأمل مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر في أن يواصل لاعبه المغربي الجديد أشرف بن شرقي تألقه، بعدما سجل هدفين في المباراتين اللتين شارك بهما مع الفريق منذ انضمامه قادماً من الريان القطري، وكان هدفه بمرمى حرس الحدود بالجولة الماضية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع كافياً ليمنح الأهلي فوزاً غالياً ليواصل رحلة الصراع مع بيراميدز على القمة.

وبجانب بن شرقي، يتمنى كولر أن يواصل هداف الدوري إمام عاشور، والوافد الجديد بدوره السلوفيني نيتش جراديشار التألق ليحقق الأهلي فوزاً جديداً في مواجهة لن تكون سهلة خاصة في ظل تألق طلائع الجيش بقيادة مدربه وهداف الدوري المصري السابق عبد الحميد بسيوني.

قبل ذلك ويوم الثلاثاء، يلتقي الزمالك ثالث الترتيب برصيد 29 نقطة مع إنبي على استاد المقاولون العرب، ويأمل الفريق «الأبيض» في استغلال تعثر منافسه الذي يحتل المركز 17 وقبل الأخير، وتقليص الفارق مع المتصدر بيراميدز، والذي وصل إلى 10 نقاط كاملة.

ولم يحقق الزمالك أي فوز في مبارياته الثلاثة الأخيرة، وتحديداً منذ قدوم مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو خلفاً للسويسري كريستيان جروس، حيث تعادل الفريق بنفس النتيجة 1-1 أمام بتروجت والأهلي وزد.

وقال بيسيرو: «الفارق اتسع في القمة، لكننا لن نستسلم، ربما تشاهدون تغييرات في طريقة اللعب أو تشكيل الفريق، وسنلعب كل المباريات المقبلة بغرض الفوز فقط لا غير».

ويغيب عن الفريق الأبيض نجمه أحمد سيد «زيزو» ولاعب الوسط محمد شحاتة للإيقاف، فيما يتواصل غياب المصابين أحمد فتوح وأحمد حمدي والتونسي حمزة المثلوثي، بينما يعود لاعب الوسط محمود جهاد للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.