«زعيم ياس» و«لهفتي» يتألقان في مضمار «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



تألق بريق الجواد «زعيم» لياس للسباقات، والمهرة «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، في السباق العاشر لمضمار جبل علي، الذي أقيم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وشارك 81 خيلاً على ألقاب السباق الذي تألف من 7 أشواط، للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على جوائز 616 ألف درهم.

وانتزع «زعيم» بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان نجومية سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ في الشوط الأول لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً تنافست على جوائز 80 ألف درهم، وسجل البطل المنحدر من نسل «دارية» 2:02:47 دقيقة.

وانتزع «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية»، جائزة الشوط الخامس لمسافة السرعة 1200 متر على لقب «كأس تتارسالز»، للتكافؤ، وجوائزه 84 ألف درهم، ومسجلاً 1:13:65 دقيقة.

وتسلم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات سموه، جائزة الفوز من محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي.

ونال «كينجز فاونتين» لسكاي للسباقات، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي جائزة الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، على لقب سباق مجموعة بن دسمال ستيكس وجوائزه 60 ألف درهم، ومسجلاً 1:26:96 دقيقة.

وبكل جدارة وبفارق كبير، فازت المهرة «فلاما صنشاين» لمايكل هيلاري بيرك ونيجار بيرك وماري روز كونولي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي بجائزة الشوط الثالث، على لقب سباق «النايفات ستيكس»، للخيول المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج» لمسافة 1400 متر، وجوائزه 100 ألف درهم، ومسجلة 1:28:48 دقيقة.

وفاز «أفريكان كاندي» لمحمد الدبيبة، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوسا، بالشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب سباق «النوايف ستيكس»، للخيول المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج»، وجوائزه 100 ألف درهم، ومسجلاً 1:26:93 دقيقة.

وانقض «ماونت كوشتشكو» لسكاي للسباقات، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة باتريك دوبس من الصفوف الخلفية، ليتوج بجائزة المركز الأول في الشوط السادس لسباق «كأس مضمار نيوبري» لمسافة 1600 متر تكافؤ، وجوائزه المالية 96 ألف درهم، ومسجلاً 1:37:69 دقيقة.

وكان «بيس نوت» لمحمد النابودة، بإشراف سايمون واد كريسفورد، وقيادة باترك دوبس «مسك ختام» الحفل في الشوط السابع لمسافة 1950 متر، على لقب سباق بنك دبي التجاري ستيكس، المخصص للتكافؤ، وجوائزه 96 ألف درهم، ومسجلاً 1:58:71 دقيقة.