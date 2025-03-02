«أبطال الخليج» يستعرضون في «كأس منصور بن زايد»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تفتتح مساء الاثنين «النسخة 12» من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بمواجهة استعراضية تجمع نجوم منتخب الإمارات بطل «خليجي 18»، بقيادة إسماعيل مطر أمام بطل «خليجي 21»، بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري»، وذلك على ملعب فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، بتنظيم ديوان الرئاسة.

وتقام المباراة التي تجمع نجوم كرة القدم الإماراتية، على هامش الافتتاح الرسمي للبطولة، ويمثل فريق بطل «خليجي 18» وليد سالم، وبشير سعيد، وعبدالرحيم جمعة، وهلال سعيد، وسبيت خاطر، وفيصل خليل، ويوسف جابر، إلى جانب إسماعيل مطر، بينما يتواجد مع عموري في فريق بطل «خليجي 21»، يوسف البيرق، ومهند العنزي، وخميس إسماعيل، وأحمد علي، وحبوش صالح، وإسماعيل الحمادي، ومحمد فوزي.



وتقام مباراتان عقب مواجهة بطلي «خليجي 18 و21»، يجمع اللقاء الأول مكتب الأمين العام بمكتب الشؤون الخاصة، والثاني بين مكتب البعثات الدراسية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وذلك لحساب المجموعة الثانية من البطولة، علماً بأن منافسات البطولة تنطلق اليوم بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى.

ويشارك 16 فريقاً في البطولة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر إلى 20 مارس الجاري، وتقام بنظام المجموعات «دوري من دور واحد»، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويقوم بإدارة مباريات البطولة حكام دوليين من اتحاد كرة القدم، وتشهد مشاركة لاعبين محترفين من مختلف أنحاء العالم، علماً بأن كل فريق يملك في قائمته 13 لاعباً فوق الـ18 عاماً، من ضمنهم 3 لاعبين مواطنين بحد أدنى.

وأكملت اللجنة المنظمة تحضيراتها للافتتاح الرسمي، وخصصت جوائز قيمة للجماهير، وفعاليات وأنشطة رياضية مصاحبة لمختلف الأعمار، وفئات المجتمع كافة، وقدمت الدعوة للجماهير للحضور والاستمتاع بأجواء المنافسات التي تقام على الملعب الخارجي لفندق «قصر الإمارات».

يذكر أن ديوان الرئاسة ينظم كأس منصور بن زايد لكرة القدم سنوياً، وتنطلق مع بداية شهر رمضان المبارك في منافسة بين فرق مختلفة من جهات عدة، وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في يوليو 2012.